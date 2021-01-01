إطلاق صواريخ بحرية روسية لضرب أهداف عسكرية الأوكرانية

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صواريخ بحرية روسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لعملية إطلاق صواريخ من البحر، ضربت أهدافا عسكرية في ميناء أوديسا بأوكرانيا.

بالفيديو.. إطلاق صواريخ بحرية روسية لضرب أهداف عسكرية في ميناء أوديساوزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير سفينة حربية أوكرانية ومخزن صواريخ أمريكية في ميناء أوديسا
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير سفينة حربية أوكرانية ومخزن صواريخ أمريكية مضادة للسفن من طراز "هاربون"، بضربة صاروخية عالية الدقة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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