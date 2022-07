أرخص هواتف سامسونج في السوق المصري بمواصفات ممتازة

سامسونج سامسونج

غالبًا ما يكون البحث عن هواتف أندرويد رخيصة أو متوسطة السعر أمرا صعبا للغاية، حيث تتركز المواصفات المميزة في هواتف الفئة الرائدة، ومع ذلك فقد استطاعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق عدد من الهواتف الرخيصة ومتوسطة السعر خلال الفترة الماضية.



وذكر موقع SamMobile عددا من أفضل هواتف سامسونج التى تجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب، ونعرض مواصفاتها وأسعارها في السوق المصري كالآتي :



هاتف سامسونج Galaxy A03s

ويأتى هاتف سامسونج Galaxy A03s ، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، والتي تأتى بجودة عرض HD+، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية،مع قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف، وكاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة لتصوير ماكرو تأتى بدقة 2 ميجا بكسل، مع مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية والتى تأتى بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A03s، بمعالج ثماني النواة Helio P35، من إنتاج شركة ميديا تك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت، مع واجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، كما يحتوي الهاتف على مقبس سماعة الرأس 3.5 مم، ومع ألوان الأبيض والأسود والأزرق.ويبلغ هاتف سامسونج Galaxy A03s في السوق المصري حوالي 2900 جنيه مصري.هاتف سامسونج Galaxy A21sوجاء هاتف سامسونج Galaxy A21s بشاشة قياس 6.5 بوصة بدقة FHD+ و نقاء 1600×720 بيكسل، وبجودة عرض IPS مع شاشة من نوع LCD مع 4 كاميرات خلفية منها كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر بزاوية واسعة دقة 8 ميجابيكسل ، ومستشعري للماكرو والعمق بدقة 2 ميجابيكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل.ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy A21s على معالج من نوع Exynos 850 SoC ، وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت و نسختين مختلفتين من مساحة التخزين الداخلي ب32 و 64 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة مستخدم One UI 2.0 ، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C port مع شريحتين SIM، وألوان الأسود و الأزرق والأحمر والأبيض.ويبلغ هاتف سامسونج Galaxy A21s في السوق المصري حوالي 3 آلاف و 300 جنيه مصري.هاتف سامسونج Galaxy A13 5Gويحتوى هاتف سامسونج Galaxy A13 5G، على شاشة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة عرض 1600 × 720 بيكسل، تدعم معدل تحديث قابل للتكيف يبلغ 90 هرتز، مع نوتش بتصميم Infinity-V على شكل قطرة ماء ، مع كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، محاط بكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر ثالث لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي.ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A13 5G،بمعالج من نوع ميدياتك من نوع Dimensity 700، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، ويدعم بتقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط ، مع واجهة المستخدم One UI، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.ويبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 5G في السوق المصري حوالي 4 آلاف و 750 جنيه مصري.هاتف سامسونج Galaxy A32 5Gوجاء هاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ن مع نوتش على شكل Infinity-V ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى أن جسم الهاتف سيكون من البلاستيك، مع 4 كاميرات خلفية الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، مع عدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعرى للتكبير والعمق بدقة 5 و2 ميجا بيكسل على التوالي.ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Dimensity 720 SoC للفئة المتوسطة، مع مساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت، و ذاكرة وصول عشوائية تصل إلى 8 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل أندرويد 11 ، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة ، بالإضافة إلى شاحن بقوة 15 واط ، ومنفذ شحن من نوع USB-C ، وسماعة رأس مقاس 3.5 ملم .ويبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A32 5G في السوق المصري حوالي 6 آلاف جنيه