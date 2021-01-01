تطلق هونر هاتف الفئة الاقتصادية المطور Honor X8 5G

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صورة الخبر: Honor X8 5G
Honor X8 5G

كشفت شركة هونر Honor، بهدوء عن أحدث إصداراتها من سلسلة X متوسطة الفئة، حيث يعد الهاتف الذكي Honor X8 5G، هو نسخة الجيل الخامس من هاتف Honor X8 الذي تم إصداره في شهر مارس من هذا العام.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق هاتف هونر Honor X8 5G، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

هاتف هونر Honor X8 5G الجديد

ويقدم هاتف هونر Honor X8 5G الجديد، دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480+، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 126 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

وجاء هاتف هونر Honor X8 5G، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 5 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة أخرى للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

ويحزم هاتف هونر Honor X8 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 4.2، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويتوفر هاتف هونر Honor X8 5G، في لونين الأسود والأزرق، ولم تذكر الشركة تفاصيل التوافر والأسعار في الوقت الحالي.

المصدر: صدى البلد

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