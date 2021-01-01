تطلق Honor تحديث Magicbook 14 وسماعات لاسلكية مع أجهزة تلفاز ذكية

أعلنت شركة Honor مؤخراً عن التحديث جهاز Magicbook 14، وسماعات Earbuds X3 وEarbuds X3i اللاسلكية مع إصدارات جديدة من أجهزة التلفاز التي تشمل Honor Smart TV X3 وHonor Smart TV X3i.
ينطلق Magicbook 14 الجديد من Honor مع سلسلة معالجات Ryzen 6000، كما يأتي الجهاز بحجم شاشة 14 إنش، وأبعاد 3:2، ويتميز بجودة عرض QHD Plus، وكثافة عرض 185 بيكسل لكل إنش، كما تتميز الشاشة بزواية عرض 170 درجة.
أيضاً يأتي الجهاز بنظام تشغيل Windows 11، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يدعم الجهاز بطارية بقدرة 75Wh، ويأتي الجهاز المميز بمعالج Ryzen 5 بسعر 770 دولار، وينطلق الجهاز المميز بمعالج Ryzen 7 بسعر 845 دولار.
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