تطلق Honor تحديث Magicbook 14 وسماعات لاسلكية مع أجهزة تلفاز ذكية

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صورة الخبر: Honor
Honor

أعلنت شركة Honor مؤخراً عن التحديث جهاز Magicbook 14، وسماعات Earbuds X3 وEarbuds X3i اللاسلكية مع إصدارات جديدة من أجهزة التلفاز التي تشمل Honor Smart TV X3 وHonor Smart TV X3i.

ينطلق Magicbook 14 الجديد من Honor مع سلسلة معالجات Ryzen 6000، كما يأتي الجهاز بحجم شاشة 14 إنش، وأبعاد 3:2، ويتميز بجودة عرض QHD Plus، وكثافة عرض 185 بيكسل لكل إنش، كما تتميز الشاشة بزواية عرض 170 درجة.

أيضاً يأتي الجهاز بنظام تشغيل Windows 11، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يدعم الجهاز بطارية بقدرة 75Wh، ويأتي الجهاز المميز بمعالج Ryzen 5 بسعر 770 دولار، وينطلق الجهاز المميز بمعالج Ryzen 7 بسعر 845 دولار.

أيضاً أطلقت الشركة اثنان من السماعات اللاسلكية Earbuds X3 وEarbuds X3i، حيث تأتي سماعة Earbuds X3 بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، بينما تأتي سماعة X3 كإصدار منخفض التكلفة من سماعة Earbuds 3 Pro، وتتوفر سماعة X3i بتكلفة أقل للأسواق 20 دولار.

أيضاً كشفت الشركة عن جهاز Honor Smart TV X3 الذي ينطلق بحجم 55 و65 إنش، وجهاز Honor Smart TV X3i الذي يأتي بحجم 55، و65 وأيضاً 75 إنش، والذي يبدأ من سعر 250 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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