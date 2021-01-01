هاتف Honor X8 5G بمعالج SD 480 Plus

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صورة الخبر: Honor X8 5G
Honor X8 5G

أعلنت شركة Honor اليوم عن هاتف Honor X8 5G الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 480 Plus، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Honor X8 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 720 في 1600 بيكسل، كما تأتي الشاشة بنتوء القطرة الذي يضم مستشعر سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

ويضم هاتف Honor X8 5G معالج Snapdragon 480 Plus، كما يأتي بنموذج واحد يتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما تقدم Honor الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، وينطلق الهاتف باثنان من الألوان هما الأزرق والأسود.

المصدر: بوابه المتميز

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