تكشف تسريبات عن سعر ساعات Galaxy Watch5 وWatch5 Pro



Galaxy Watch5 وWatch5 Pro Galaxy Watch5 وWatch5 Pro

إستعرضت أحدث التسريبات المصورة مستوى تسعير الجيل الجديد من ساعات سامسونج الذكية المرتقبة Galaxy Watch5 وWatch5 Pro.



تستعد شركة سامسونج لعقد حدث في 10 من أغسطس لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي، كما تقدم العملاق الكوري خلال الحدث جيل جديد من الساعات الذكية التي شغلت بالفعل عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة.



ولقد كشفت أحدث الصور المسربة التي جاءت عبر Dealntech عن مستوى تسعير ساعات سامسونج القادمة Galaxy Watch5، وأيضاً Galaxy Watch5 Pro.

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ومن المقرر وفقاً للصور المسربة أن تأتي ساعة Galaxy Watch5 المميزة بحجم 40مم بسعر 259 يورو، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 44مم بسعر 286 يورو.بينما تأتي ساعة Watch5 Pro بنموذج واحد مميز بحجم 45مم بسعر 430 يورو، ولقد جاءت هذه التفاصيل عبر أحد منافذ البيع في السوق الأوروبي.