تكشف تسريبات عن سعر ساعات Galaxy Watch5 وWatch5 Pro

إستعرضت أحدث التسريبات المصورة مستوى تسعير الجيل الجديد من ساعات سامسونج الذكية المرتقبة Galaxy Watch5 وWatch5 Pro.
تستعد شركة سامسونج لعقد حدث في 10 من أغسطس لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي، كما تقدم العملاق الكوري خلال الحدث جيل جديد من الساعات الذكية التي شغلت بالفعل عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة.
ولقد كشفت أحدث الصور المسربة التي جاءت عبر Dealntech عن مستوى تسعير ساعات سامسونج القادمة Galaxy Watch5، وأيضاً Galaxy Watch5 Pro.
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