توضح تسريبات إعدادات الكاميرة في هاتف OnePlus 10T

كشفت شركة وان بلس عن تفاصيل جديدة حول إعدادات الكاميرة في هاتف OnePlus 10T، قبل الإعلان الرسمي في الثالث من أغسطس.
أوضحت التفاصيل الجديدة التي نشرت عبر وان بلس أن هاتف OnePlus 10T لن يتضمن تقنية Hasselblad في الكاميرة، حيث يستهدف الهاتف سوق الهواتف المتوسطة.
وتتضمن إعدادات الكاميرة في الهاتف مستشعر IMX766 رئيسي من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة التثبيت البصري وتتميز بعمق ألوان 10بت.
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