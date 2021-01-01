توضح تسريبات إعدادات الكاميرة في هاتف OnePlus 10T

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صورة الخبر: OnePlus 10T
OnePlus 10T

كشفت شركة وان بلس عن تفاصيل جديدة حول إعدادات الكاميرة في هاتف OnePlus 10T، قبل الإعلان الرسمي في الثالث من أغسطس.

أوضحت التفاصيل الجديدة التي نشرت عبر وان بلس أن هاتف OnePlus 10T لن يتضمن تقنية Hasselblad في الكاميرة، حيث يستهدف الهاتف سوق الهواتف المتوسطة.

وتتضمن إعدادات الكاميرة في الهاتف مستشعر IMX766 رئيسي من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة التثبيت البصري وتتميز بعمق ألوان 10بت.

كما تشمل إعدادات الكاميرة مستشعر بزاويا عرض واسعة 119 درجة ومن المتوقع أن يتميز المستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، ويأتي مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

من جانب أخر شاركت وان بلس نماذج لصور التقطتها عدسات هاتف OnePlus 10T، والتي كشفت عن التحسينات في جودة التصوير وتحسينات في “Clarity Engine” الذي يدعم تكديس الإطارات بآداء سريع، كما يدعم آداء أكثر كفاءة للتصوير الليلي Nightscape، وTurboRAW، وأيضاً HDR 5.0.

المصدر: بوابه المتميز

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