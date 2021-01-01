تؤكد سامسونج على نمو شحنات الهواتف القابلة للطي بنسبة 300% في 2021

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صورة الخبر: سامسونج
سامسونج

أكدت العملاق الكوري على النمو الذي حققته شحنات الهواتف القابلة للطي خلال عام 2021 والذي وصل إلى نسبة 300%.

تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم في 10 من أغسطس، حيث تحتفل بمرور 10 سنوات على بدء تطوير الهواتف القابلة للطي، على أن تقدم خلال الحدث جيل جديد من الهواتف القابلة للطي يشمل Galaxy Z Fold 4 وFlip 4.

ولقد أوضحت سامسونج أن النمو في شحنات هواتف الشركة القابلة للطي على أساس سنوي بنسبة 300% في 2021، كما أكد “Dr. TM Roh” على أن إصدارات الشركة القابلة للطي تستمر في تحقيق نمو خلال 2022.

كما كشف التقرير عن إتجاه نسبة 30% من المستخدمين لشراء هواتف Fold ذات التكلفة المرتفعة، حيث أتاحت هذه الإصدارات للمستخدمين القيام بالمزيد من المهام بفضل تقنية الحوسبة المميزة لهذه السلسلة، بينما إستهدفت إصدارات Flip جلب رؤية جديدة وغير تقليدية للمستخدمين.

المصدر: بوابه المتميز

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