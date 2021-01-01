تؤكد سامسونج على نمو شحنات الهواتف القابلة للطي بنسبة 300% في 2021

أكدت العملاق الكوري على النمو الذي حققته شحنات الهواتف القابلة للطي خلال عام 2021 والذي وصل إلى نسبة 300%.
تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم في 10 من أغسطس، حيث تحتفل بمرور 10 سنوات على بدء تطوير الهواتف القابلة للطي، على أن تقدم خلال الحدث جيل جديد من الهواتف القابلة للطي يشمل Galaxy Z Fold 4 وFlip 4.
ولقد أوضحت سامسونج أن النمو في شحنات هواتف الشركة القابلة للطي على أساس سنوي بنسبة 300% في 2021، كما أكد “Dr. TM Roh” على أن إصدارات الشركة القابلة للطي تستمر في تحقيق نمو خلال 2022.
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