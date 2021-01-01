تعلن Razer إستحواذها الكامل على شركة Interhaptics

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أعلنت شركة Razer عن إستحواذها الكامل على شركة Interhaptics الفرنسية الرائدة في عملية تطوير تقنيات الإدخال في الألعاب والأجهزة.



تستعد شركة Razer لتعزيز دورها في سوق الألعاب مع إستحواذ الشركة على نسبة 100% من أسهم شركة Interhaptics الفرنسية.



ومن المقرر أن تدعم هذه الخطوة شركة Razer في تطوير وتحسين تقنية HyperSense للمنافسة بقوة مع تقنية سوني Sony DualSense في الأسواق.

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ولقد قامت Razer بشراء 100% من أسهم Go Touch VR SAS أو التي تعرف بشركة Interhaptics، حيث عرفت الشركة بتقنية ردود الأفعال اللمسية أو تقنية “somatosensory” وهي تقنية شائعة في إستديوهات الألعاب منذ عام 2017.كما تخصصت Interhaptics أيضاً في تطوير الأجهزة المميزة بحساسية اللمس عبر المنصات والتي تشمل XR.أيضاً من المقرر أن ينتقل “إريك فيزولي” الرئيس التنفيذي لشركة Interhaptics للعمل تتضمن هذه الخطوة إنتقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Interhaptics إريك فيزولي للعمل كمدير مساعد جديد لشركة Haptics في Razer.ومن المتوقع أن تستمر Interhaptics في العمل ككيان مستقل عن شركة Razer، إلا أنها تنتقل لتكون جزء من الشركة الأم في النهاية.