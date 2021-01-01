تفتح تويتر تحقيقاً بشأن تسريب بيانات مستخدميها

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أعلنت شركة تويتر فتحها تحقيقًا موسَّعًا بشأن التأكد من مدى حقيقة تسريب بيانات حوالي 5.4 مليون حساب شخصي لجزء من مستخدمي المنصة، يتم عرضها للبيع على موقع مختص بتداول بيانات الحسابات المسربة والمسروقة.



ووفقا لموقع RestorePrivacy، فإن المخترق وراء التسريب يحمل اسم “devil”، الحسابات المسربة بياناتها تتضمن بيانات حسابات خاصة بمشاهير وشركات وحسابات تحمل أسماء مستخدمين مميزة .



وربط بعض الباحثين التسريب بثغرة تم اكتشافها في منصة تويتر مطلع يناير الماضي، والتي كانت تسمح لأي شخص بالعثور على أي حساب عبر البحث برقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، حتى وإنْ كان المستخدم قد قام بتعطيل العثور على حسابه بتلك الطرق.

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الثغرة كانت تكمن داخل تطبيق تويتر على أندرويد، وبشكل محدد على مستوى عملية التأكد من عدم وجود تكرار لحسابات تويتر.وأشار الباحثون إلى أن تلك الثغرة تشكل خطورة كبيرة على خصوصية المستخدمين، لأنها تسهل إنشاء كود برمجي يقوم بجمع بيانات حسابات المستخدمين من عناوين بريد الكتروني وأرقام الهواتف المسجلة عليها، ومن ثم يسهل إنشاء قاعدة بيانات ضخمة وبيعها للمعلنين وكذلك لفرق الجرائم الإلكترونية، لاستخدامها في عمليات الإزعاج الإلكتروني وكذلك محاولات الاختراق على منصات مختلفة.