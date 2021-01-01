يرصد «تلسكوب ويب» أقدم مجرة حتى الآن

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أعلن فريق من العلماء أن تلسكوب "ويب" قد رصد أقدم مجرة ??رصدت على الإطلاق والمسماه "GLASS-z13" كانت موجودة عندما كان عمر الكون 300 مليون سنة فقط وقد أعلن عن هذه النتائج في ورقة بحثية جديدة لا تزال قيد المراجعة نُشرت في 20 يوليو 2022.



وأضاف العلماء هذه المجرة قديمة، الأقدم حتى الآن، ولكن للمفارقة، قد نقول أيضًا أن هذه المجرة نفسها هي الأصغر سنًا التي رصدت على الإطلاق.



وأشار العلماء أن الضوء لا ينتقل بسرعة غير محدودة لذلك عندما نرى الأجسام من جميع أنحاء الكون، فإننا ننظر إلى الوراء بعيدًا في الماضي، كما كان الحال عندما غادرها ضوءها. عندما ينتقل ضوء المجرات البعيدة عبر مليارات السنين خلال المكان والزمان، يتحول الضوء نحو النهاية الحمراء للطيف الكهرومغناطيسي، علما بأن مقدار الانزياح الأحمر الذي يراه العلماء يرمز إليه بالحرف "z".

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قبل تلسكوب "ويب"، كانت أبعد المجرات المعروفة سابقًا هي GN-z11 وHD1. وكما يظهر من الإسم GN-z11 ، فإن عامل الانزياح الأحمر - أو "z" - كان 11 ما يعني بأنها كانت موجودة عندما كان عمر الكون حوالي 400 مليون سنة.وأكد العلماء تم اكتشاف المجرة HD1 في أبريل، وكانت صاحب الرقم القياسي لبضعة أشهر فقط. يبدو الآن أن المجرة GLASS-z13 كانت موجودة في وقت قبل المجرة HD1 بحوالي 30 مليون سنة.ليست GLASSz-13 هي المجرة البعيدة الوحيدة التي يراجعها علماء الفلك، فهم يفحصون أيضًا مجرة ??تسمى GLASSz-11، وهي أيضًا قد تصبح من أقدم المجرات التي رصدت على الإطلاق.كلتا المجرتين صغيرتان على عكس المجرات التي نراها اليوم، مثل مجرتنا درب التبانة، حيث يبلغ قطر مجرة ??درب التبانة حوالي 100,000 سنة ضوئية.وبمقارنة ذلك بالمجرة GLASSz-13 و المجرة GLASSz-11، اللتان يبلغ قطرهما 1,600 و2,300 سنة ضوئية، على التوالي، تبلغ كتلة كلتا المجرتين حوالي مليار كتلة الشمس، هذا على عكس ما يقرب من 100 إلى 400 مليار نجم لمجرة درب التبانة.اكتشف العلماء المجرة GLASSz-11 أثناء فحص المجرة GLASSz-13 حيث تظهر المجرتان في نفس الاتجاه في الفضاء، لا يعتقد العلماء أن العثور على هذه المجرة الثانية الأبعد مجرد صدفة.وأن هاتان المجرتان تفرض مراجعة جديدة على تطور المجرات في حقبة الفجر الكوني وهي الفترة من حوالي 50 مليون سنة إلى مليار سنة بعد حدوث الانفجار العظيم.واكتشاف المجرة GNz11 لم يكن مجرد مسألة حسن حظ، ولكن من المحتمل أن يكون هناك مجموعة من المصادر المضيئة للأشعة فوق البنفسجية ذات كفاءة عالية جدًا في تكوين النجوم، بعبارة أخرى، من المحتمل أن يكون هناك المزيد من المجرات على تلك المسافة التي تشكل النجوم، وأن تلسكوب "ويب" بحساسيته في جزء الأشعة تحت الحمراء من الطيف سيكون قادرًا على رؤيتها.وعن حقيقة هل المجرة GLASSz-13 هي أقدم مجرة ??رصدت على الإطلاق أم أصغرها أكد العلماء نحن ننظر إلى الوراء في شيء كان موجودًا منذ زمن طويل، سبقنا بمليارات السنين بهذا المعنى، هذه المجرة قديمة جدًا.ولكن ننظر إلى الوراء في الوقت الذي كان فيه الكون نفسه صغيرًا جدًا ، بعد بضع مئات من ملايين السنين فقط بعد حدوث الانفجار العظيم، وبهذا المعنى، كانت هذه المجرة الشابة من أوائل المجرات التي تشكلت، بهذه الطريقة، يمكننا القول أن هذه المجرة هي واحدة من أقدم المجرات التي رأيناها وأصغرهاوأشار العلماء سواء كنت تسميها قديمة أو صغيرة، فإن هذه المجرات ستساعد علماء الفلك على فهم المجرات الأولى في الكون: متى ظهرت، وكيف تشكلت، وغير ذلك.وافاد الخبراء أن النقطة الحمراء من الضوء عبارة عن مجرة ??صغيرة وبعيدة للغاية، تتكون من حوالي مليار نجم فقط، تسمى GLASS-z13. تبعد حوالي 13.4 مليار سنة ضوئية. تعتبر الآن أقدم مجرة ??رصدت على الإطلاق. لكن تلسكوب ويب الجديد قد يرى قريبًا المزيد من المجرات البعيدة.