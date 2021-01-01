تعرف على مواصفات سيارة أودي a6 موديل 2022 في السعودية أناقة التصميم وكفاءة الأداء

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المربع نت – سيارة أودي a6 موديل 2022 في السعودية، واحدة من أفضل الموديلات الفاخرة في أسطول العلامة الألمانية، والتي يميل إليها عشاق القيادة الفاخرة، والتي تجمع بين الأداء الرياضي والتصميم الأنيق، وكفاءة الأداء.



سيارة أودي a6 موديل 2022 في السعودية

وتتوفر سيارة أودي a6 موديل 2022 في السعودية لدى وكيلها الحصري – شركة ساماكو للسيارات – والتي تقدم خدماتها المميزة للعملاء ما قبل وأثناء البيع، فضلًا عن باقة خدمات ما بعد البيع.



ويرصد موقع «المربع» في المقال التالي أبرز مواصفات سيارة أودي a6 موديل 2022 في السعودية لدى شركة ساماكو للسيارات، بجانب استعراض أبرز المعلومات عن وكيل العلامة الألمانية بالمملكة.

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مواصفات سيارة أودي a6 موديل 2022 في السعوديةلا خلاف على أن مواصفات سيارة أودي a6 موديل 2022 في السعودية تدفعها لتكون من السيارات الأبرز في قطاعها، والتي تناسب بشكل خاص طبقة رجال الأعمال، الذين يبحثون دائمًا عن الكفاءة في الأداء، وأناقة التصميم والمظهر الرياضي الفاخر.فحصلت السيارة الألمانية على تصميم خارجي مثالي، بداية من الشبك الأمامي ذو الإطار الأحادي الجذاب، وصولًا إلى مداخل الهواء الجانبية التي تميزت بالمظهر الرياضي، فجاءت مزودة بحواف من الكروم للمزيد من الأناقة.كما زودت سيارة أودي a6 موديل 2022 في السعودية بمصابيح أمامية ضيقة تعكس المزيد من الفخامة التي يتميز بها أسطول أودي.فجاءت المصابيح الأمامية تعمل بخاصية HD Matrix LED، وهي خاصية اختيارية يمكنها أن تُثير الإعجاب بشكل كبير، فستجد أن مصابيح السيارة تعمل على توفير إنارة مثالية للطّريق دون إبهار حركة المرور المقابلة.كما تعمل هذه المصابيح على إضافة شعورًا مميزًا باتساع بصري لقائد المركبة.كذلك يمكنك ملاحظة خطوطها الأمامية أعلى غطاء المحرك، والتي توفر لها المزيد من الانسيابية والديناميكية عند التحرك، فستمنحك السيارة انطباعا جميلًا من النظرة الأولى بدون شك.بالإضافة إلى ذلك ستلاحظ الأقواس البارزة أعلى العجلات، والتي تبرز بوضوح هوية نظام quattro الذي يميز مركبات أودي، بجانب تلك الخطوط البارزة على جوانب السيارة.وتم تزويد السيارة بعجلات مقاس 21 بوصة والتي تعزز الطابع الرياضي للسيارة الألمانية، فتتميز السيارة برشاقة ملحوظة وقدرة عالية على المناورة.وفيما يخص الأبعاد، فهي يبلغ الطول الكلي للسيارة 4,939 مم، فيما سجل العرض: 1,886 مم، وبلغ الارتفاع: 1,457 مممقصورة أودي A6 موديل 2022وتتميز مقصورة سيارة أودي a6 موديل 2022 في السعودية بالفخامة الفريدة من نوعها التي اعتدنا عليها من العلامة الألمانية، فالداخل يمزج بين الراحة والأمان والترفيه بشكل مثالي.فدعمت العلامة الألمانية سيارتها بشاشات لمس عالية الدقة، والتي جاءت بمقاس 10.1 و8.6 بوصة، وستجدها متوفرة اختياريًا لنظام الملاحة MMI.لعل أبرز ما يوفر الأجواء الفريدة في المقصورة، هي الإضاءة المحيطة التي تتميز بها السيارة الألمانية، والتي تعزز ظهور لوحة العدادات، والكونسول الوسطي، وغيرها من الأجزاء البارزة في السيارة من خلال 30 لونًا مختلفًا.ويمكنك ملاحظة التطعيمات الخشبية في مقصورة السيارة والتي أضافت المزيد من الفخامة على السيارة من الداخل، فضلًا عن حصولها على ناقل حركة بتصميم مميز ومبتكر.محرك سيارة أودي سيارة أودي a6 موديل 2022 في السعوديةوفيما يخص أداء سيارة أودي a6 موديل 2022 في السعودية، فهي تستمد قوتها من محرك TFSI، مكون من 4 أسطوانات، والذي يولد قوة 245 حصان، وعزم 369 نيوتن متر، وسعته اللترية 2.0 لتر، ومزود بشاحن تربو.وتعتمد السيارة الألمانية على نظام دفع أمامي، فيما تبلغ سرعتها القصوى 250 كم/س، ويرتبط محركها بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.كذلك تأتي السيارة بخيار آخر، وهو محرك مكون من 6 أسطوانات، يولد قوة 335 حصان وعزم 500 نيوتن متر، وسعته اللترية 3.0 لتر.يذكر أن كلا المحركين مقترنان بنظام دفع كلي «كواترو» الخاص بالعلامة الألمانية.سيارات أودي في السعودية 2022تتوفر سيارات أودي في المملكة العربية السعودية من خلال شركة ساماكو للسيارات، حيث تقدم جميع الموديلات كالتالي:سيارات السيدان A3 و A4 و A5 و A6 و A7 و A8 و e-tron GT.وسيارات اس يو في Q3 و Q5 و Q7 و Q8 و R8.وشركة ساماكو للسيارات هي وكيلًا حصريًا لعدة علامات فاخرة بالمملكة، وتشمل الآتي بجانب أودي: «بنتلي، فولكس فاجن، بورشة، بوغاتي، لامبورجيني»وتعتبر شركة ساماكو جزء من مجموعة النهلة، وهي أحد الشركات الكبرى التي انطلقت في عام 1930 بقيادة حسن عباس شربتلي.ونجحت ساماكو منذ 1978 في التطوّر المستمر من خلال استقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية للسيارات والتي ذكرناها سابقًا، لذلك أصبحت من أكبر شركات السيارات في المملكة.وحققت الشركة من خلال علاماتها مكانة مرموقة كوكيل رئيسي للسيارات الفارهة والرياضية ذات الأداء الاستثنائي في المملكة العربية السعودية.وتقدم ساماكو مجموعة مميزة من خدمات ما قبل وما بعد البيع للعملاء والتي تتضمن الصيانة وتوفير قطاع الغيار وغيرها من الخدمات.تاريخ شركة أوديوتعتبر شركة أودي الألمانية واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات، فمنذ عام 1899 قدمت العلامة الألمانية أسطولًا من السيارات الفاخرة.وبدأت العلامة الألمانية باسم مختلف وهو «هورش» نسبة إلى رجل الأعمال المؤسس لها وهو أوغست هورش، حيث تم إنتاج أول سيارة من الشركة في عام 1901.لكن لم تسير الأمور مع هورش بشكل جيد؛ حيث دخل في صراع مع الشركاء والذي دفعه للانفصال عنهم وتأسيس شركته الخاصة بالاسم نفسه.وتم رفع دعوى قضائية ضد هورش؛ لأنه استخدم نفس اسم شركته القديمة وهو أمرًا مخالفاً للقانون؛ لذلك اختار اسم (أودي) بدلًا من (هورش)وتُعني (أودي) باللغة اللاتينية (اسم) كما كانت تعني كلمة هورش في اللغة الألمانية، لذلك وقع اختياره على هذا الاسم.وبدأت مسيرة أودي الناجحة تحت اسمها الجديد في عام 1964 بعد أن قامت فولكس فاجن جروب بشراء الشركة من دايملر بنز أو بمعنى أدق اتحاد السيارات التي كانت تتبعه أودي.وطرحت العلامة الألمانية، التي باتت مملوكة لمجموعة فولكس فاجن بنسبة 99.55%، العديد من السيارات للألمانيين، حتى أصبحت شركة متخصصة في السيارات الفارهة فقط.وأبرز النجاحات في مسيرة أودي، هو تطويرها لنظام كواترو ( quattro) للدفع الرباعي في عام 1977، وهو عبارة عن نظام دفع رباعي يمزج بين خفة الوزن، والقدرة الإنتاجية العالية.وكان هذا النظام بمثابة نقطة فارقة، في تاريخ العلامة الألمانية، والتي انطلقت بخطوات واسعة وثابتة نحو إنتاج سيارات فاخرة حتى أصبحت واحدة من أعرق شركات السيارات.