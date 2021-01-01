يعلن وكيل فورثينج عن فتح باب الحجز للدفعة الثانية من T5 إيفو



فورثينج فورثينج

أعلنت شركة RTC Auto الرخاء، الوكيل الحصري لسيارات فورثينج في مصر، عن فتحها باب الحجز لدفعة جديدة من سيارتها T5 إيفو موديل 2022 التي تنتمي لفئة الـ SUV، والتي كانت قد أطلقتها في السوق المحلية بداية الشهر الماضي.



وفي هذا الإطار كشفت الشركة عبر بيانٍ لها عن خطتها لتطوير خدمات ما بعد البيع، والتي تشمل الصيانة وقطع الغيار والإصلاحات المتنوعة، ومن جانبه، صرح المهندس وليد ياسين رئيس مجلس إدارة RTC Auto ، أن: “ الشركة تسعى من خلال العمل الجماعي المشترك بين جميع أفراد إداراتها على استمرار الاستثمار في بناء وتطوير أحدث مراكز الصيانة والتوسع الجغرافي في جميع أنحاء الجمهورية عن طريق مراكز معتمدة تيسيرا على عملاء الشركة”.



خدمة العملاء

وأوضح البيان أن الشركة استحدثت الشركة متطورة لخدمات ما بعد البيع؛ تضمنت الخط الساخن لخدمة العملاء بالتعاون مع شركة Exceed، وهي إحدى كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، لتوفير مستويات اتصال وتواصل راقية وحديثة.

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كما أشار إلى تدشين صفحة إلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي، تتضمن خدمة خاصة بالصيانة بغرض التسهيل والتيسير على العملاء لتحديد مواعيد الصيانة، ومن أجل تنظيم الخدمة ومراقبة جودتها تم عمل نظام للتواصل مع العملاء بعد الزيارة لقياس مدى رضاء العميل عن الخدمة التي تم تقديمها، وأيضا مستوى التعامل مع فريق خدمة العملاء والصيانة.مراكز الصيانةوأضاف ياسين أن تلك الخدمات و المجهودات قد لاقت استحسان وردود فعل مرحبة من قبل العملاء من مشتري الدفعة الأولى خلال الزيارات الخاصة بصيانة الـ 1000 كم الأولي، حيث جاءت جميعها مطمئنة وإيجابية.وأكد البيان أنه الشركة قد دعمت خدمات ما بعد البيع بفريق فني وتقني مميز بخبرات وكفاءة عالية ليدير ويخدم مراكز صيانة علامة Forthing، كما استثمرت في تكنولوجيا ومعدات المركز الرئيسي لها، كذلك تم تجهيز القسم الخاص بأعمال السمكرة والدهانات بأحدث كبائن الدهان من أكبر الموردين من ألمانيا وأمريكا.جدير بالذكر أن السيارة فورثينج T5 إيفو موديل 2022 قد شهدت زيادة سعرية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي؛ حيث تتوفر السيارة عبر أربع فئات من التجهيزات المختلفة، استقرت الفئة الأولى منها عند سعر 490 ألف جنيه دون تغير، بينما ارتفعت أسعار الفئة الثانية إلى 540 ألف جنيه بدلًا من 535 ألفاً، بفارق 5 آلاف جنيه، أما عن الفئة الثالثة فبلغت سعر 570 ألف جنيه، بدلًا من 550 ألف جنيه، والفئة الرابعة بنحو 575 ألف جنيه، مقارنة بـ 555 ألف جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه.