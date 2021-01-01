تعرف على بنتلي فلاينج سبير 2021 السيارة السيدان الأكثر فخامة في أسطول بنتلي



بنتلي فلاينج سبير بنتلي فلاينج سبير

المربع نت – من أهم شركات السيارات المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة والأنيقة هي شركة بنتلي البريطانية صانعة السيارات الفاخرة الأولى في بريطانيا، والتي تضم تشكيلة من السيارات الفارهة والفاخرة، حيث تأسست بنتلي في عام 1919 على يد الأخوين والتر أوين بنتلي وهاريس بنتلي، ويقع مقر الشركة في كيرو بالمملكة المتحدة البريطانية.



ومن ضمن السيارات التي تنتجها صانعة السيارات البريطانية هي بنتلي فلاينج سبير 2021، والتي تتوفر في المملكة العربية السعودية من خلال وكيلها المحلي والحصري شركة ساماكو للسيارات، وخلال السطور التالية سوف نستعرض لكم مواصفات السيارة السيدان الأكثر فخامة في فئتها ومن ضمن السيارات الفاخرة البريطانية على الإطلاق.



بنتلي فلاينج سبير 2021 من الخارج

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تتميز السيدان الفاخرة من بنتلي بتصميم مميز وفاخر لأبعد الحدود، فمن الأمام يوجد الشبك الأمامي باللون الأسود مع المصابيح الأمامية التي يتواجد بها الكريستال وتعمل بالكامل بتقنية الـLED المتطور بشكل كبير، مع وجود فتحات تهوية في الصدام الأمامي مع مصابيح الضباب، كما تتواجد علامة بنتلي مُثبتة على غطاء المحرك باللون الأسود، أو مايُعرف بتمثال بنتلي.بنتلي فلاينج سبير 2021 تعرف على السيارة السيدان الأكثر فخامة في أسطول بنتلي 2ويوجد على غطاء المحرك خطوط انسابية من بدابة المصابيح الأمامية إلى المرايات الجانبية التي تعمل كهربائياً بالكامل، مع وجود خطوط انسابية بسيطة لعى جوانب السيارة وتنفيخات على الرفارف الخلفية بشكل واضح، مع بصمة بنتلي على الرفارف الأمامية، وبصمة V8 أو W12 بحسب الفئة والمحرك.ومن الخلف، فتتوفر فلاينج سبير 2021 بمصابيح ثلاثية الأبعاد بنفس تصميم لوجو بنتلي وتعمل بتقنية الـLED، مع وجود بصمة بنتلي على الصندوق الخلفي الذي يتم فتحه كهربائياً مع كتابة حروف بنتلي، مع وجود الحساسات في الخلف والكاميرا الخلفية، كما يتواجد 4 مخارج لعادم السيارة مع كاربون فايبر لمشتت الهواء.بنتلي فلايبنج سبير من الداخلأما من الداخل، فهي لا تقل فخامة على الإطلاق عن التصميم الخارجي، فالأخشاب هي المسيطرة على الداخلية في كل مكان مع الجلود الفاخرة الغالية، ومقابض الأبواب الكريستالية ومقبض ناقل الحركة، مع وجود شاشة عدادات ملونة بتصميم عصري وأنيق، ومقود من الجلد متعدد الوظائف، وشاشة ترفيهية بقياس 12.3 بوصة، تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع بلوتوث، مع وجود ساعة كلاسيكية أسفل تلك الشاشة التي تنقلب لتكون عدادات أو خشب.أما المقاعد، فتتوفر السيارة بـ5 مقاعد أو 4 مقاعد على حسب اختيار الفئة أو المواصفات المطلوبة، مع وجود شاشة خلفية للتحكم في تكييف السيارة وبعض الوظائف الترفيهية، كما يمكنك تحريك المقاعد الأمامية في العديد من الوضعيات بشكل كهربائي كامل، مع وجود تبريد وتدفئة في المقاعد، وخاصية مساج وتدليك.مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائقفرامل مانعة للانغلاقالتحكم الإلكتروني في الثباتتوزيع قوى الفرامل إلكترونيانظام تفادي التصادم مع رصد المشاةالتحكم في الجرالتحكم الديناميكي في السيارةمساعد صف السيارة الأمامي والخلفيتحذير عند الخروجتحذير المنطقة العمياءالتعرف على الإشارات المروريةتحذير الرجوع إلى الخلفكاميرات رؤية شاملة 360 درجةنظام تثبيت السرعة6 وسائد هوائية (أمامية وجانبية وستائرية)مثبت مقعد الطفلنظام إنذار ضد السرقةمحرك بنتلي فلاينج سبير 2021تأتي سيارة بنتلي فلاينج سبير 2021 في المملكة العربية المتحدة بمحرك 12 أسطوانة (W12) سعة 6.0 لتر يولد قوة 635 حصان وعزم دوران 900 نيوتن متر، تنهي السيارة تسارع 0-100 كم/س في 3.8 ثانية وتصل سرعة قصوى 333 كم/س، المحرك متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك مزدوج القابض موجه إلى نظام دفع كلي نشط، ويتمتع بكفاءة استهلاك الوقود بمعدل 6.7 كم/لتر من خزان الوقود بسعة 90 لتر.من أين تشتريها مستعملة موديل 2021وتتواجد بنتلي فلاينج سبير في المملكة العربية السعودية بموديل 2022 جديدة ولكنها أيضاً تتوفر مستعملة بالعديد من الموديلات، وخلال السطور التالية نستعرض لكم من أين تشتريها مستعملة.أما عن شرائك بنتلي فلاينج سبير 2021 مستعملة في السعودية، فهذا الأمر أصبح غاية في السهولة من السابق، بسبب انتشار التكنولوجيا بيننا في كل الأشياء والخدمات، ومن ضمن الخدمات التي قدمتها لنا التكنولوجيا هي بيع وشراء السيارات من المواقع الإلكترونية وتطبيقات بيع وشراء السيارات المختلفة حول العالم، والمنطقة العربية بشكل خاص.ومن أهم المواقع والتطبيقات المهتمة والمتخصصة في بيع وشراء السيارات على الانترنت هو موقع وتطبيق مستعمل، ويمكنك شراء بنتلي فلاينج سبير 2021 من مستعمل، ولمعرفة كل سيارات فلاينج سبير المتواجدة على تطبيق وموقع مستعمل اضغط هنا.نبذة عن تطبيق وموقع مستعملفي 1422هـ الموافق 2001م انطلق أول سوق على الإنترنت، موقع “مستعمل”، وهو الموقع الأكبر والأول من نوعه في المملكة العربية السعودية الذي يقدم لك خدمة الإعلان المجاني المباشر في الإنترنت، لأي بضاعة أو خدمة، تود عرضها أو طلبها ويأتي “مستعمل” بهذه الفكرة الجديدة، ويتخصص ويتميز فيها، ويطرحها بأسلوب جديد وسهل وسريع، ويقدمها مجاناً للمستخدم، ليصبح بذلك السوق التجاري الأول والأكبر، يُعرض شهرياً في مستعمل ملايين الصفحات ويزوره مئات الآلاف من الأعضاء والزوار المتجددين نظراً لطبيعة الخدمة التي يقدمها. ومن أهم ما يميز “مستعمل” هو تجدد الأعضاء والزوار، فإن الذي يعرض بضاعة أو خدمة ثم يبيعها، يعود مرة أخرى لعرض المزيد من البضائع أو الخدمات أو السلع التي يود بيعها، ويحتوي مستعمل على آلاف البضائع والخدمات المعروضة أو المطلوبة من أصحابها مباشرة، لتستطيع أنت الآن استعراض هذه البضائع والخدمات، والاتصال بأصحابها مباشرة والتفاوض معهم بدون وسيط. وإذا أردت أن تعلن عن أي بضاعة أو خدمة، فكل ما عليك هو إضافة إعلانك، لينشر مباشرةً في مستعمل، ويشاهده ملايين المتصفحين.وكالة بنتليهذا وفي إطار الحديث حول بنتلي فلاينج سبير 2021 نذكر بعض المعلومات الهامة حول وكيل العلامة البريطانية الفاخرة في السعودية، حيث تقدم بنتلي السعودية خدماتها لعملائها من خلال واحدة من أعرق الوكالات في المملكة وهي وكالة سامكو للسيارات، و التي تأسست في عام 1930 ميلادي كجزء من مجموعة النهلة بجهود من معالي السيد حسن عباس شربتلي حيث تعتبر ساماكو السيارات إحدى الشركات الرائدة ضمن شركات النهله.منذ العام 1978، نجحت ساماكو السيارات بالتطوّر المستمر من خلال استقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية للسيارات، واليوم تعد شركة ساماكو للسيارات الوكيل الحصري والمعتمد لأرقى أنواع السيارات والتي تتضمن أودي، بنتلي، بوجاتي, لامبورجيني وبورش بالإضافة إلى سيارات وشاحنات وحافلات فولكس واجن، وحققت من خلالها مكانة مرموقة كوكيل رئيسي للسيارات الفارهة والرياضية ذات الأداء الاستثنائي في المملكة العربية السعودية.شركة بنتليهذا وأخيراً وفي إطار الحديث حول بنتلي فلاينج سبير 2021 نستعرض بعض المعلومات حول تاريخ الشركة الفاخرة، بدأت قصة بنتلي قبل الحرب العالمية الأولى ، عندما كان والتر أوين وشقيقه هوراس ميلنر يبيعان سيارات DFP الفرنسية في شمال لندن ، لكن والتر كانت لديه الرغبة في تصميم وبناء سياراته الخاصة.في عام 1913 ، لاحظ والتر وجود وزن رقائق الألومنيوم ، معتقدًا أن هذا المعدن كان أكثر ملاءمة من الحديد الزهر لصنع مكابس أخف ، والذي صنعه لاحقًا لاستخدامه في محركات أول طائرة مقاتلة بريطانية جاءت تحت اسم Sopwith جمل. تم استخدامه في الحرب العالمية الأولى لأول مرة في عام 1917.بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وفي أغسطس 1919 ، سجل والتر اسم بنتلي موتورز لتأسيس شركة بنتلي التي نعرفها اليوم ، لتظهر لاحقًا في أكتوبر هيكل سيارة بدون محرك في معرض لندن للسيارات ، قبل السابق. صمم ضابط القوات الجوية كليف جالوب محركًا رباعي الأسطوانات للهيكل وتم الانتهاء منه وتشغيله بحلول ديسمبر ، وبالتالي تم إطلاق أول سيارات بنتلي في سبتمبر 1921 ، حيث اكتسبت سمعة ممتازة من حيث الموثوقية بعد المشاركة في سباقات تسلق التل.