سعر الذهب اليومَ الأحد 24 يوليو 2022 في مصر



سعر الذهب سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر، اليوم الأحد، استقرارا، متأثرا بكل من: الثبات في تعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1725 دولارا للأوقية، وتعاملات السوق المحلية، بينما حققت منذ بداية الشهر الجاري تراجعا بمقدار3 جنيهات، حيث سجل عيار 21 في أول يوليو نحو 991 جنيها، ليشهد الذهب خلال عشرين يوما حالة من التذبذب غير مسبوقة لينخفض لأول مرة في عام مضى إلى أدنى مستوى له عالميا مسجلا نحو 1680 دولارا للأوقية.



سعر الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 660 جنيها.



وسجل الذهب عيار 18 نحو 847 جنيها.

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وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 988 جنيها.بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1129 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7904 جنيهات، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99 %.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةشهدت تعاملات الذهب الأسبوعية، تحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ 6 أسابيع، حيث أدى التراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الدولار إلى تعزيز جاذبية السبائك التي لا تدر عائدات باعتبارها ملاذًا آمنًا مع استمرار المخاطر الاقتصادية.أسعار الدولار في البنوك اليومشهدت أسعار الدولار، استقرارا، مقابل الجنيه المصري، في كل من البنك المركزي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة، حيث سجل نحو 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.