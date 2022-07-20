جهاز المركزي للتنظيم والإدارة: تثبيت 4013 موظفا من العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري



الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

صرح الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم الانتهاء من دراسة تثبيت عدد (4013) موظفاً من العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة، منهم 3868 موظفا بالمجلس الأعلى للآثار، و80 آخرين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة.



وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تصريحات صحفية اليوم، أن تم الانتهاء من دراسة نقل عدد (633) موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، ودراسة منح حافز التميز العلمي لعدد (204) موظفين ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص، منهم 53 موظفا بجامعة القاهرة و37 موظفا بوزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى ترقية 2635 موظفا منهم 1629 موظفا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، و 373 بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، و113 آخرين بجامعة جنوب الوادي.



جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.