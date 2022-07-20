قناة السويس : 30 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 30 سفينة خلال عمليات التداول.



وأوضحت المنطقة - في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.. كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن حاويات، وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.