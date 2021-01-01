التفاح يقي من اضطرابات الصحة النفسية



التفاح التفاح

التفاح غني بالالياف والعناصر الغذائية التي تدعم صحة الجهاز المناعي ولا تقتصر فوائد التفاح علي الوقاية والعلاج من الأمراض العضوية بل يساهم أيضا في علاج العديد من الاضطرابات النفسية وخاصة الاكتئاب

قيل في السابق نتناول تفاحة واحدة في اليوم تقي من الطبيب، ويوماً بعد يوم تكشف لنا الدراسات الطبية المتعددة أن تلك المقولة صحيحة إلى حد كبير، فكثير منها كشفت عن فوائد التفاح. وبناءً عليها نصح الأطباء والمختصون في التغذية بإدراج التفاح بكل أنواعه كصنف رئيسي في النظام الغذائي المتبع.

ومن منطلق ذلك نعرض لك دراسة جديدة تكشف عن فائدة جديدة لتناول التفاح تتعلق بالصحة النفسية،



الصحة النفسية والتفاح

التفاح يرفع من الشعور بالسعادة

كشفت دراسة جديدة، نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تناول تفاحة يوميًا تحميك من الإصابة بالاكتئاب، موضحة أن تناول المزيد من الفاكهة يمكن أن يساعد في تقليل الإكتئاب وهو أحد أشكال الإضطرابات النفسية التي تصيب العموم وإن كانت النساء أكثر عرضة له.

وفي التفاصيل،قام الباحثون في جامعة أستون في برمنجهام بإنجلترا بمسح ما يقرب من 430 بالغًا، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، مع الأخذ بالاعتبار العمر والجنس ووزن الجسم وممارسة الرياضة والصحة العامة وتناول الكحول.

ووجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون الفاكهة 5 مرات في اليوم أقل عرضة للإصابة بالإكتئاب، كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين حصلوا على 5 قطع من الفاكهة الموصى بها كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.ولم يتم العثور على مثل هذه الروابط لأكل الخضروات.



وقالت الصحيفة، أن الفوائد الإيجابية للفاكهة يمكن أن تكون ناجمة عن كيفية تناول الناس لها نيئة، إذ يمكن أن تفقد مضادات الأكسدة الحيوية والألياف والمغذيات الدقيقة المهمة في عمل الدماغ أثناء عملية الطهي.

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فوائد التفاح الصحيةبعدما علمنا سوياً أهمية التفاح في مكافحة الإكتئاب، ما رأيكم بالتعرف على بعض فوائد التفاح المهمة جداً والتي نلخصها بالتالي:التفاح يقي من اضطرابات الصحة النفسيةالتفاح غني بالألياف والعناصر الغذائية التي تدعم صحة الجهاز المناعي.من أهم فوائد التفاح رفع مناعة الجسم، فهو غني بالمعادن والفيتامينات.التفاح مهم لصحة الدماغ، ويساعد في خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ويقي من الإصابة بالسكتة الدماغية.تناول التفاح يساهم في حماية القلب من الأمراض، من خلال خفض ضغط الدم وخفض الكوليسترول الضار.مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب في التفاح تقي من الأمراض الالتهابية والأمراض السرطانية.التفاح يقي من أمراض العظام والمفاصل.التفاح من أفضل أنواع الفواكه لأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والكوليسترول.يعتبر التفاح من الأغذية التي تناسب متبعي الحميات الغذائية التي تهدف إلى خسارة الوزن.وأخيراً والأهم يجب معرفة أن التفاح مهما كانت فوائده مهمة فيجب عدم الإفراط في تناوله، ويجب تناوله طازجاً بعد غسله جيدا وإزالة البذور منه، ويمكن مراجعة الطبيب لمعرفة مدى أمان تناوله أو استشارته في حال حدوث أية أعراض بعد تناوله.