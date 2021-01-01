علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بسبب شيخ الأزهر (فيديو)

آخر الأخباراخبار مصر › علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بسبب شيخ الأزهر (فيديو)

صورة الخبر: علاء مبارك يهاجم عمرو أديب
علاء مبارك يهاجم عمرو أديب

انتقد المصري علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الإعلامي عمرو أديب، بسبب مطالبته بتوقيع عقوبة على سيدعبد الحفيظ مدير الكرة في نادي الأهلي.

وكان سيد عبد الحفيظ رفض المرور عبر الممر الشرفي الذي أقامه لاعبو نادي الزمالك، للاعبي نادي الأهلي، عقب خسارة الأخير في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر لكرة القدم، على ملعب استاد القاهرة".

وعلق الإعلامي عمرو أديب على هذه الواقعة بعدم وجود أخلاق رياضية وبالمطالبة بتوقيع عقوبة على سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

ونشر علاء مبارك مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" وأرفقه بـ"تغريدة" ساخرة من عمرو أديب، وجاء فيها: "هنا سأسكت قليلا، يكلمنا عن المبادئ والأخلاق الرياضية والقدوة ويطالب بمعاقبة وتوقيع غرامة على ك سيد عبد الحفيظ! طب الكلام عن المبادئ والأخلاق والقدوة دول راحوا فين لما خرج يتكلم بأسلوب غير محترم عن قامة كفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي يعتلي أكبر مؤسسة دينية؟! الاحترام تربية".

https://twitter.com/i/status/1550887977248858117

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بسبب شيخ الأزهر (فيديو)

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18193

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager