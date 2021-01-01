علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بسبب شيخ الأزهر (فيديو)

انتقد المصري علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الإعلامي عمرو أديب، بسبب مطالبته بتوقيع عقوبة على سيدعبد الحفيظ مدير الكرة في نادي الأهلي.
وكان سيد عبد الحفيظ رفض المرور عبر الممر الشرفي الذي أقامه لاعبو نادي الزمالك، للاعبي نادي الأهلي، عقب خسارة الأخير في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر لكرة القدم، على ملعب استاد القاهرة".
وعلق الإعلامي عمرو أديب على هذه الواقعة بعدم وجود أخلاق رياضية وبالمطالبة بتوقيع عقوبة على سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.
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