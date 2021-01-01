بايدن يرفض تسليم كييف صواريخ بعيدة المدي لتجنب حرب عالمية ثالثة

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس مستعدا لتسليم أوكرانيا صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر في ظل سعيه لتجنب حرب عالمية ثالثة.
وقال سوليفان في كلمة خلال منتدى "آسبن" الأمني: "هناك بعض الوسائل التي أعلن الرئيس أنه ليس مستعدا لتقديمها، من بينها صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، والتي يبلغ مداها إلى 300 كيلومتر".
وأضاف أن بايدن "يرى أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو فعل كل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا والدفاع عنها، ولكن التحدي الآخر هو ألا ينتهي بنا المطاف في وضع ننزلق فيه إلى حرب عالمية ثالثة ".
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