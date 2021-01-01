المخابرات الإيرانية تقبض علي "شبكة" على صلة بجهاز الموساد الإسرائيلي

قالت إيران إن عملاء استخباراتها قاموا بتفكيك شبكة مرتبطة بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، كانت تخطط لعمليات في الداخل الإيراني.
كما أفاد تقرير التلفزيون الايراني أن القوات الإيرانية اعتقلت جميع أعضاء الجماعة، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات ومعدات تقنية ومعدات اتصالات مملوكة للجماعة في عمليات بأنحاء إيران.
وقال التلفزيون إن الجماعة خططت لأعمال تخريب و"عمليات إرهابية غير مسبوقة" في عدة "مناطق حساسة" - في إشارة محتملة إلى منشآت عسكرية وأمنية. ولم يعرض التقرير مزيدا من التفاصيل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!