قائمة المعاهد العالية المعتمدة من التعليم العالي

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تنسيق الجامعات 2022 .. أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، قائمة المعاهد العالية المعتمدة في تنسيق الجامعات 2022 وذلك قبل فترة كافية من اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 المقرر اعلانها في نهاية الاسبوع الاول من اغسطس القادم .



وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً في تنسيق الجامعات 2022 ، يبلغ 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالى:



( 54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).

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دمياط8. معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة9. معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة10. المعهد العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية11. معهد الجزيرة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم12. معهد الفراعنة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم13. المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق14. المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس- القاهرة الجديدة15. المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى برأس البر16. المعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا17. المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ18. المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول19. المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة20. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة21. المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة22. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر23. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر24. المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان25. المعهد التكنولوجى العالى فرع مرسى مطروح26. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم27. معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر28. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية29. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة30. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة31. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش32. المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة33. معهد القاهرة الجديدة العالى للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول- القاهرة الجديدة34. المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش35. معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة36. معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة37. المعهد العالى للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبي المطامير – محافظة البحيرة38. معهد الوادي العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية39. المعهد العالى للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر40. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة41. المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة42. معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت43. المعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية44. المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة45. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم46. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية47. معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية48. معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية49. المعهد الكندي العالى للإدارة بـ6 أكتوبر50. المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا51. معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلى بكلية البنات القبطية بالعباسية52. معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة53. معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات54. المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة55. المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة طريق بلبيس – شرقية56. معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه - الجيزة57. المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم58. المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس59. المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى60. معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية بالإسكندرية61. المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة- الدقهلية62. المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج63. المعهد العالى للعلوم الإدارية ببني سويف64. معهد رأس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الآلى برأس البر- محافظة دمياط65. معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة66. المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات67. المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر68. المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة69. معهد أكتوبر للهندسة والإدارة بـ6 أكتوبر70. المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة71. المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج72. معهد أكتوبر العالى للاقتصادالمعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام المعتمدة في تنسيق الجامعات 20221. المعهد العالي للغات بمصر الجديدة2. المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر3. معهد المعارف العالى للغات والترجمة بالزيتون4. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم5. معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت6. المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة7. المعهد العالي للغات بالمنصورة8. معهد المنيا العالى للغات9. المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان10. المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر11. المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس12. المعهد الدولي العالى للإعلام بمدينة الشروق13. معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم14. معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة15. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر16. المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندرية17. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة18. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش19. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر20. المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنياالمعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق المعتمدة في تنسيق الجامعات 20221. المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر2. معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر3. المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة4. معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء5. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية6. المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم7. المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية8. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( إيجوث )9. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر10. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة11. معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم12. المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية13. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث )14. المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة15. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة16. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة17. معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش18. المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدرالمعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية المعتمدة في تنسيق الجامعات 20221. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة2. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية3. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ4. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور5. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان6. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها7. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة8. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر9. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان – فرع قنا10. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد11. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج12. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية13. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي14. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية15. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ16. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان17. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاجالمعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض المعتمدة في تنسيق الجامعات 20221. المعهد الفني للتمريض بالجونة- محافظة البحر الأحمر2. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية3. المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر4. المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج5. المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنياالمعاهد الخاصة العالية الزراعية المعتمدة في تنسيق الجامعات 20221. المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة2. المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط8ـ المعهد العالى للدراسات الإسلامية:المعهد العالى للدراسات الإسلامية.المعاهد الفنية المتوسطة المعتمدة في تنسيق الجامعات 20221. المعهد الفني الصناعي بالمطرية2. المعهد الفني الصناعي للبصريات3. المعهد الفني للفنادق بالمطرية4. المعهد الفني التجاري بالمطرية5. المعهد الفني الصناعي بشبرا6. المعهد الفني التجاري بشبرا7. المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة8. المعهد الفني التجاري بالروضة9. المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان10. المعهد الفني للرى والصرف والمساحة بالمطرية11. المعهد الفني الصناعي ببنها12. المعهد الفني التجاري ببنها13. المعهد الفني الصناعي بقويسنا14. المعهد الفني التجاري بقويسنا15. المعهد الفني التجاري بطنطا16. المعهد الفني الصناعي بالزقازيق17. المعهد الفني التجاري بالزقازيق18. المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى19. المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى20. المعهد الفني التجاري بدمياط21. المعهد الفني التجاري بالمنصورة22. المعهد الفني التجاري بدمنهور23. المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية24. المعهد الفني التجاري بالإسكندرية25. المعهد الفني للفنادق بالإسكندرية26. المعهد الفني الصناعي للمنشات البحرية ببورسعيد27. المعهد الفني الصناعي ببورسعيد28. المعهد الفني التجاري ببورسعيد29. المعهد الفني للسياحة و الفنادق ببورسعيد30. المعهد الفني الصناعي ببئر العبد31. المعهد الفني التجاري بالعريش32. المعهد الفني الصناعي للري و الصرف و المساحة بأسيوط33. المعهد الفني التجاري بأسيوط34. المعهد الفني الصناعي بسوهاج35. المعهد الفني التجاري بسوهاج36. المعهد الفني الصناعي للالومنيوم بنجع حمادي37. المعهد الفني الصناعي بقنا38. المعهد الفني الصناعي للري و الصرف و المساحة بقنا39. المعهد الفني التجاري بقنا40. المعهد الفني للسياحة و الفنادق بقنا41. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا42. المعهد الفني الصناعي لترميم الآثار بالأقصر43. المعهد الفني الصناعي بأسوان44. المعهد الفني التجاري بأسوان45. المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية46. المعهد الفني للتمريض بمستشفي وادي النيل