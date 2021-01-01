شوقي يحذر .. جماعات تحترف النصب تزعم تغيير نتيجة الثانوية العامة بالكنترولات



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي



نتيجة الثانوية العامة 2022 أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تصريحات جديدة بشأنها، وقال وزير التربية والتعليم “كل المواقع أو الأفراد الذين يتسابقون بادعاء القدرة على تغيير نتيجة طلاب الثانوية 2022 للطلاب العامة ما هم إلا جماعات تحترف النصب والاحتيال”.



وأضاف وزير التربية والتعليم: يحدث هذا النصب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، كل عام للأسف ويقع كثيرون في هذا الفخ.



وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لا صحة لمثل هذه الادعاءات الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2022 ، مؤكدا أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 يتم بشكل إلكتروني مؤمن بالكامل وكافة حقوق الطلاب محفوظة.

قد يعجبك أيضا...

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022تعمل وزارة التربية والتعليم بكامل طاقتها لانهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 بدون اخطاء ، استعدادا لـ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في نهاية الاسبوع الأول من أغسطس المقبل ، بعد انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 بالكامل .وفي إطار المتابعة اللحظية التي يقدمها موقع صدى البلد لـ أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 وأخبار نتيجة الثانوية العامة 2022 ، علم صدى البلد من مصادر بوزارة التربية والتعليم ، أنه تم الانتهاء من تصحيح معظم امتحانات الثانوية العامة 2022 التي امتحنها الطلاب مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 قبل اجازة عيد الاضحى المباركمازات مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022 و نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 سرية حتى الان .. وحذر المصدر من الانسياق وراء أي اخبار غير رسمية يتم تداولها على “السوشيال ميديا” بشأنها قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بشكل رسمي .وقال المصدر في تصريح خاص لـ صدى البلد : حتى هذه اللحظة لا يمكن اعلان مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022 ، حيث أنه مازالت نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 سرية و لم يتم اعلانها رسميا من اي مسئول في الوزارة.وأضاف المصدر : نؤكد لجميع طلاب الثانوية العامة 2022 أنه من الآن وحتى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، لا يجب الانسياق وراء أي أخبار يتم تداولها عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022 و نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 بعيدا عن البيانات الرسمية والتفاصيل المعلنة على الصفحة الرسمية لـ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوسعلى جميع طلاب الثانوية العامة 2022 ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد ، وتسجيل بياناتهم الان على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/ ، فور اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .وبالدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد ، يكون على الطالب تسجيل البيانات المطلوبة المتمثلة في : الاسم ، ورقم الجلوس ، والبريد الالكتروني ، ورقم التليفون ، ليقوم موقع صدى البلد بإرسال نتيجة الثانوية العامة 2022 له فور ظهورها .ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022 ، نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس ، وذلك بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .وبمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاتصال بـ اوائل الثانوية العامة 2022 و تهنئتهم بالنجاح و التفوق حثهم على الاستمرار بنفس الحماس في الحياة الجامعية