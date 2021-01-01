كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان تبدأ اختبارات القدرات



كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان



تنسيق الجامعات 2022…..أكد الدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن الكلية تستعد فى الوقت الحالي لاستقبال الطلاب تنسيق الجامعات 2022 المتقدمين لأداء اختبارات القدرات للراغبين فى الالتحاق بالكلية، على البرامج التكنولوجية الجديدة ( تكنولوجيا الميكاترونيكس و تكنولوجيا سيارات الهجين ).



وقال الدكتور لطفي فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، ان الكلية تخوض اختبارات القدرات لأول مرة حيث انه كان الالتحاق بالكلية يتم بدون اى اختبارات فى السنوات السابقة، وان طلاب تنسيق الجامعات 2022 عليهم الاستعداد فى الوقت الراهن لدخول الامتحانات.



تنسيق الجامعات 2022

وأوضح عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أنه سوف يتم الاعلان فى وقت لاحق عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية الصناعية و دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام (5,3 ) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وأن هذه المرحلة قاصره علي طلاب الثانوية العامة.

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وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن البدء فى تنظيم اعمال اختبارات القدرات للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز هذا الإختبار خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 25 /7 /2022 حتى يوم السبت الموافق 6/ 8/ 2022 لطلاب شهادة الثانوية العامة .علي ان يتقدم الطلاب لإمتحان القدرات من المحافظات المختلفة الآتية:القاهرة - الجيزة - الفيوم- المنوفية- القليوبية - الغربية - كفر الشيخ- البحيرة- الإسكندرية - مطروحالأوراق المطلوبة للتقديم عند أداء الاختبارات بالكلية :1- رقم جلوس الطالب في الثانوية الوصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها .2- عدد (1) صورة شخصية .تنسيق الجامعات2022جدير بالذكر أن بكالوريوس تكنولوجيا الميكاترونيكس اربع سنوات من جامعة حلوان يساعد الخريج على أن يصبح تقنيا ماهرا وقادرا علي مواجهة تحديات تصميم وانتاج وتشغيل وتطوير الأنظمة الذكية تكنولوجيا الميكاترونيكس .والإنتاج والتحكم في عمليات التصنيع المختلفة والأنظمة الميكاترونية المتنوعة، والتي اصبحت منتشرة في التطبيقات الصناعية الحديثة مثل الروبوتات الصناعية وأجهزة التعبئة الآلية والصناعات التي تتطلب تقنيات التشغيل الآلي مثل التصنيع والسيارات والتعدين والشحن والزراعة وايضا مجالات أخرى مثل اجهزة القياس و الاتمته الصناعية والروبوتات.هذا المجال الدراسي مخصص لأولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا تكنولوجيين ويواجهون تحديات التصميم والانتاج والتشغيل للأنظمة الميكاترونية المتنوعة والتي تشمل أنظمة ميكانيكية أو أنظمة كهربية يتم التحكم فيها باستخدام تقنيات التحكم الكلاسيكية أو تقنيات التحكم الحديثة.يوفر البرنامج للطلاب معرفة متعددة التخصصات بما في ذلك أساسيات تصميم وتنفيذ وتشغيل الأنظمة الميكاترونية المتعارف عليها وطرق الصيانة وآليات الاصلاح شاملة للنظام أو الآلية الميكانيكية التي يتم التحكم فيها وكذلك تقنيات التحكم بأنواعها، وكذلك دراسـة عمليات الجودة الصناعية بأساليب حديثة ومتقدمة للحفاظ على مستوى الإنتاج الصناعي كذلك يتم تدريس تحليل العمليات الفيزيائية والكيميائية الأساسية، واختيار المواد غير التقليدية وطرق التحكم في الفصول والمختبرات. نهج جديد لتحقيق العرض التعليمي يمنح الخريجين مهارات حيوية في تكنولوجيا الميكاترونيات الحديثة، بما في ذلك الأنظمة الصناعية المؤتمتة الذكية والروبونات الصناعية والأنظمة المرنة.تنسيق الجامعات 2022 .. إلغاء اختبارات القدرات لهذه الكليةأهداف البرنامجاجادة مهارات التكنولوجيا البينية واكتساب التعامل مع وفهم وتشغيل وصيانة الأنظمة الميكانيكية والميكاترونية والكهربية الأساسية.القدرة على تطبيق التفكير البحثي والنقدي والمهارات العملية لتحديد المشكلات التقنية وحلها.التواصـل بشكل فعال في كل من الجانب الشفوي والكتابي لتوضيح المعرفة الفنية والأفكار والمقترحات.مراعاة المسؤولية المهنية والأخلاقية والاجتماعية لممارسات التكنولوجيا الهندسية في مجال الميكاترونيات.الأداء الفعال والتفكير بشكل مستقل والعمل بشكل تعاوني في بيئة فريق في عضوية أو دور قيادي.ان برنامج تكنولوجيا سيارات الهجين اربع سنوات هو دمج التدريس والبحث والنشاط الإبداعي في بيئه تعليمية جذابه ومليئه بالتحديات وداعمة لإعداد الخريجين المنتمين لمصر والبلاد العربية والعالم مع إنشاء ووجود موثوق به في قطاع تكنولوجيا السيارات بصفة عامة وتكنولوجيا السيارات الهجين علي وجه الخصوص تعليما وصناعة وتشغيلا وصيانة وبيعابكالوريوس تكنولوجيا السيارات الهجين اربع سنوات من جامعة حلوان يساعد الخريج على أن يصبح تقنيا ماهرا وقادرا علي مواجهة تحديات تكنولوجيا انتاج وتشغيل وخدمة المركبات الكهروميكانيكية الناشئة حديثا والتي كانت تهيمن علي سوق السيارات المستدامة بيئياالبرنامج يوضح للطلاب معرفة متعددة التخصصات بما في تلك الهياكل التقنية المعقدة للنقل البعيد مع أنظمة السيارات واستعادة الطاقة وتقدمها و طرق الصيانة وآليات الاصلاح، يتم تدريس تحليل العمليات الفيزيائية واختيار المواد غير التقليدية وطرق التحكم في الفصول والمختبرات.نهج جديد لتحقيق الغرض التعليمي بمنح الخريجين مهارات حيوية في تكنولوجيا السيارات الهجينة متعددة المصادر ، بما في ذلك المركبات الخاصة والمستقلةنتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوسعلى جميع طلاب الثانوية العامة 2022 ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد ، وتسجيل بياناتهم الان على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/ ، فور اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .وبالدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد ، يكون على الطالب تسجيل البيانات المطلوبة المتمثلة في : الاسم ، ورقم الجلوس ، والبريد الالكتروني ، ورقم التليفون ، ليقوم موقع صدى البلد بإرسال نتيجة الثانوية العامة 2022 له فور ظهورها .ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022 ، نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس ، وذلك بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .