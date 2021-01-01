علوم الأزهر .. انتظام امتحانات الدراسات العليا في أسبوعها الثاني

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علوم الأزهر


تفقد الدكتور سيد بكري عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور أحمد رمضان صوفي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، لجان امتحانات الدراسات العليا بمختلف أقسام الكلية.

وخلال الجولة تم الاطمئنان على سير العمل داخل اللجان، إضافة إلى الالتزام التام بتطبيق ضوابط أداء الامتحانات، بجانب الاطمئنان على تواجد الأشراف الطبي على مدار فترات الامتحان في ضوء توجيهات إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات العلوم بدأت السيت الماضي 16 يوليو ومستمرة حتى التاسع من شهر أغسطس القادم.

المصدر: elbalad

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