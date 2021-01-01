طريقة عمل الفشة والطحال



الفشة والطحال الفشة والطحال



تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الفشة والطحالب بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذة.



مقادير عمل الفشة والطحال



كرافس

بصل وثوم

طماطم

ورق لورا

وملح

م ص سكر

حبهان بودر

مستكة

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طريقة سلق الفشة والطحال1.نقوم بغسل الفشة والطحال جيدًا.2.وفى إناء كبير نضع كمية كافية من الماء ونتركه حتى يغلى ونضيف إليه الفشة ونقوم بتقطيعها لقطع كبيرة وعدم تقطيع الطحال وتترك لمدة دقيقتين في الماء.3. نقوم بوضعهم في إناء وإضافة إليهم كمية من الماء المغلي ونضيف إليهم المكونات البصل والملح والفلفل والحبهان وورق اللورا ونقلبهم جيدًا حتى تنضج.4.نقوم بتصفيفهم من الماء وتقطيع الفشة إلى شرائح وإزالة القشرة الخارجية من على الطحال وتقطيعها إلى شرائح.طريقة عمل الطحال1.نضع معلقتين زيت في طاسة ونقوم بتحمير الفشة لمدة دقيقة.2.ثم إضافة الملح والبهارات و الثوم والبصل لمدة 3 دقايق والفلفل.3.نقوم بإضافة معلقتين زيت في الطاسة ونضع الطحالونقوم بتحميرها وتقدم.فوائد تناول الكبدة والطحال والكلاويوقالت الدكتور جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن الكبدة والطحال والكلاوي من الأطعمة المغذية للغاية، والتي يمد تناولها الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة.وتابعت دكتور جيهان الدمرداش في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن هناك بعض الحقائق الحقائق الغذائية للحوم الأعضاء الداخلية الكبدة، والطحال، والكلاوي؛ حيث أن ان لكل 100 جرام م الكبدة المطبوخة على 220 سعر حراري، 30 جرام من البروتين، و 8.8 جرام من الدهون، و 8 مليجرام من الحديد .وأضافت جيهان الدمرداش، أن الطحال يحتوي على 156 من السعرات الحرارية، و 26.4 جرام من البروتين، و4.7 جرام من الدهون، و 28.6 مليجرام من الحديد، انا بالنسبة للكلاوي، فتحتوي على 137 سعر حراري، و23 جرام من البروتين، و3.6 جرام من الدهون، و 12.4 مليجرام من الحديد .فوائد تناول الكبدة والطحال والكلاويوأفادت جيهان الدمرداش، إن لحوم الأعضاء الداخلية الأضحية مثل الكبدة ، الكلاوى ، الفشة ، الطحال والقلب، ليست فقط مصدر للبروتين فهى غنية بالحديد وبخاصة الطحال؛ حيث يأتى - الطحال فى المركز الأول من حيث محتوى الحديد، في قطعة متوسطة من الطحال فى حجم الكف تعطي الشخص 600 ?? من الاحتياجات اليومية من الحديد.- أما بالنسبة للكلاوى فى المركز الثانى من حيث محتوى الحديد.- أما الكبدة فى المركز الثالث من حيث محتوى الحديد ، وليست الكبدة فقط مصدر للحديد فهى غنية أيضا بفيتامين أ الداعم للمناعة و العين والإبصار بشكل خاص.