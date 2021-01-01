7 أسباب تجعلك تتوقف عن شرب المياه المعدنية



شرب المياه المعدنية شرب المياه المعدنية



أدى عدد متزايد من المخاوف الصحية ونقص مياه الشرب النظيفة إلى نمو سوق المياه المعبأة في الهند وهو أمر متناقض بحد ذاته.



استهلاك المياه المعبأة المنكهة آخذ في الارتفاع في الهند، هناك اتجاه متزايد بين المستهلكين إلى تفضيل المياه المعبأة المنكهة على المياه المعبأة العادية أي مياه معبأة ، بغض النظر عن النكهة أو قيمة العلامة التجارية ، هي مياه معبأة في زجاجات.





وفي حالة الوثوق بالخبراء والدراسات المثبتة علميًا ، فإن المياه المعبأة ليست جيدة لصحتنا على المدى الطويل، إليك سبب وجوب شرب كمية كافية من الماء خلال فصل الشتاء لماذا يجب عليك التوقف عن شرب المياه المعبأة، وفقا لما نشره موقع بولد سكاي.



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1. مستويات البكتيريا في معظم الحالات ، يتم الحصول على المياه المعدنية الطبيعية من الينابيع أو الآبار. يمكن أن تحتوي المياه المعدنية على مجموعة متنوعة من الكائنات الحية ، مثل القولونيات ، والتي يمكن أن تعيش لفترة طويلة من الوقت ، خاصةً عندما يتم توفير المياه في زجاجات بلاستيكية أو معبأة يدويًا، في السنوات الأخيرة ، تم تحديد المياه المعبأة كعامل خطر محتمل لعدوى العطيفة وهو مرض شائع ينقل عن طريق الغذاء.2. المفهوم الخاطئ لـ "جودة أفضل" إن ملائمة المياه المعبأة وطعمها ونظافتها المتصورة تجعلها جذابة لكثير من الناس. يعتقد المستهلكون أن جودة المياه أفضل من مياه الصنبور، لكن الواقع مختلف تمامًا وفقًا للدراسات ، كانت مستويات البكتيريا في المياه المعبأة أعلى من تلك الموجودة في مياه الصنبور. كانت مستويات البكتيريا في بعض الحالات أعلى بكثير من تلك الموجودة في ماء الصنبور.3. التلوث بالبلاستيك يتم تصنيع البلاستيك المستخدم في التعبئة باستخدام المنتجات البترولية والمواد الكيميائية الأخرى. نتيجة لذلك ، يمكن أن تتحلل الحاوية البلاستيكية للمياه المعبأة بمرور الوقت ، مما يتسبب في تسرب المركبات البلاستيكية إلى الماء اعتمادًا على طرق الإنتاج وظروف التخزين في حين أن بعض مصنعي المياه المعبأة يتوقفون عن استخدام الزجاجات التي تحتوي على BPA ، فإن هذا ليس هو الحال بالنسبة لجميع الشركات. ثبت أن المركب البلاستيكي يتسرب إلى الماء في الدراسات. بالإضافة إلى ذلك ، يُعتقد أن مادة BPA ، باعتبارها هرمونًا ، تساهم في تطور سرطان الثدي في أجسامنا4. خطر المواد المسرطنة من المرجح أن يحتوي الماء الدافئ في زجاجة بلاستيكية على مركبات مسرطنة بسبب التفاعل بين الماء والبلاستيك. قم بتخزين الماء الدافئ في عبوات زجاجية بدلاً من الزجاجات البلاستيكية5. مضاعفات الحمل ثبت أن مادة BPA المستخدمة في زجاجات المياه البلاستيكية من النوع 7 تسبب مضاعفات للنساء الحوامل وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد، يحاكي BPA الإستروجين الزائف ، والذي قد يؤدي إلى تشوهات صبغية وعيوب خلقية.6. البلوغ المبكر يؤدي التعرض للمواد الكيميائية التي تحاكي الهرمونات مثل الإستروجين إلى سن البلوغ المبكر، بالإضافة إلى ذلك ، تظهر العديد من الدراسات أن المياه المعبأة منخفضة الجودة يمكن أن تؤثر على الخصوبة7. المخاطر البيئية على الرغم من توافر مرافق إعادة التدوير ، فإن واحدة فقط من كل سبع وحدات مهملة ينتهي بها الأمر في منشأة إعادة التدوير. عادة ، يتم التخلص منها في مدافن النفايات ؛ ومع ذلك ، قد ينتهي الأمر ببعضهم على كوكبنا كقمامة. يستغرق تحلل الزجاجات البلاستيكية من 450 إلى 1000 عام.