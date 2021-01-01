لن تتوقعها .. الأطعمة المفيدة لعلاج مرض الزهايمر



مرض الزهايمر مرض الزهايمر



يُعتقد أن مرض الزهايمر ناتج عن مجموعة من العوامل الجينية والبيئية وعوامل نمط الحياة بما في ذلك النظام الغذائي والتغذية، قد تساهم أيضًا الحالات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري والسمنة في التدهور المعرفي ، وغالبًا ما تتأثر بالأطعمة التي تتناولها.

ثبت أن اتباع التغذية الجيدة وتناول الكثير من الأطعمة الصحية يساعد في علاج الخرف ومرض الزهايمر مع تقدمك في السن.



أطعمة تساعد في علاج مرض الزهايمر



إليك 7 أطعمة يمكن أن تقاوم التدهور المعرفي وتساعدك على البقاء بصحة جيدة مع تقدمك في العمر:

-الخضروات الورقية

الكرنب ، والسبانخ ، والسلق هي فقط بعض الخضروات الورقية الغنية بفيتامينات ب الأساسية مثل حمض الفوليك و B9 التي يمكن أن تساعد في تقليل الاكتئاب ، مع تعزيز الإدراك، بدلاً من مجرد تناول الخضار الورقية في السلطات ، أضف هذه الخضروات القوية إلى الحساء ؛ يمكنك أيضًا هرسها وإضافتها إلى الصلصات والبيستو والحمص.

-التوت

يحتوي التوت والكرز على مادة الفلافونويد التي تسمى الأنثوسيانين التي توقف تطور تلف الدماغ الناجم عن الجذور الحرة، هذه الثمار وغيرها مليئة أيضًا بمضادات الأكسدة وكمية كبيرة من الفيتامينات التي تساعد في تقليل الالتهاب وتساعدك على الحفاظ على صحة الدماغ.

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-المكسراتاللوز والجوز والكاجو والفول السوداني مليئة بالدهون الصحية والمغنيسيوم وفيتامين هـ وفيتامين ب - وكلها تظهر لتعزيز الإدراك الجيد ودرء علامات الخرف، تبين أن النساء فوق سن السبعين اللائي يتناولن ما لا يقل عن 5 حصص من المكسرات أسبوعيًا يتمتعن بصحة دماغية أفضل بكثير من النساء في نفس الفئة العمرية اللائي لا يأكلن المكسرات، أظهرت دراسة أخرى أن المواد الكيميائية النباتية المضادة للالتهابات في الجوز يمكن أن تقلل من التهاب خلايا الدماغ للحفاظ على صحة الدماغ المثلى طوال عملية الشيخوخة.-أوميغا 3زيت الزيتون وبذور الكتان والأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والماكريل أمثلة على الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مع DHA التي تساعد العقل على البقاء بصحة جيدة، أثبتت العديد من الدراسات أن أوميغا 3 فعالة في مكافحة الخرف والوقاية منه وتوصي بتناول 200 ملغ من حمض الدوكوساهيكسانويك يوميًا لتحقيق صحة دماغية جيدة. ومع ذلك ، فإن متوسط المدخول اليومي من DHA في الولايات المتحدة يقدر بحوالي 80 مجم فقط، ابذل جهدًا واعيًا لاستهلاك كميات أكبر من أوميغا 3 أو اطلب من طبيبك أن يوصي بمكملات DHA الآمنة والفعالة.-الخضراوات الصليبيةالبروكلي والقرنبيط والخضروات الصليبية الأخرى غنية بفيتامينات ب والكاروتينات التي لديها القدرة على تقليل مستويات الهوموسيستين - وهو حمض أميني مرتبط بالتدهور المعرفي وضمور الدماغ والخرف، جرب تقليب الخضروات الصليبية بالثوم وزيت الزيتون أو تناول هذه الأطعمة الخارقة في العصائر والحساء.-بهاراتتتميز التوابل مثل المريمية والكمون والقرفة بمذاق رائع عند استخدامها لتتبيل الوجبات ، كما أنها تحتوي على الكثير من مادة البوليفينول - وهي مركبات تقدم فوائد عديدة للذاكرة وصحة الدماغ، تتمتع مثل هذه التوابل بالقدرة على التهام لويحات الدماغ وتقليل الالتهاب للوقاية من الضعف الإدراكي ومرض الزهايمر. ابدأ في ملء رف التوابل بمجموعة متنوعة من التوابل التي يمكن أن تنعش وجباتك ، مع الحفاظ على صحة عقلك أيضًا.-البذورتحتوي بذور عباد الشمس وبذور الكتان وبذور اليقطين على مضادات الأكسدة والمواد المغذية مثل فيتامين هـ والزنك وأوميغا 3 والكولين التي تقلل من التدهور المعرفي، تناول وجبة خفيفة من هذه البذور بمفردها أو رشها على السلطات أو تناولها في الحلويات مثل الحلوى والكعك للاستفادة من تحسين صحة الدماغ.