خضار يعتبر كنز لمريض السكر

آخر الأخبارالصحة والجمال › خضار يعتبر كنز لمريض السكر

صورة الخبر: مريض السكر
مريض السكر


نعرف عن الطماطم ذات اللون الاحمر، أما بالنسبة الطماطم الخضراء فهي مختلفة، وبخلاف لونهة فهي مفيدة لمرضى السكري، وفي هذا التقرير سزف نقوم بتوضيح ابرز فوائد الطماطم الخضراء لمرضى السكري..



فوائد الطماطم الخضراء لمرضى السكري




وتحتوي الطماطم الخضراء على قيمة غذائية عالية، والتي يمكن لمرض السكري الإستفادة منها، وذلك لانها غنية بفيتامين C، وهو ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري والكوليسترول للمعرضين لهذا المرض المزمن.



وتعمل الطماطم الخضراء في التصدي لمرض السكري من خلال تقوية وظيفة القلب والأوعية الدموية، وتبطئ من امتصاص السكريات، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي.





تحتوي الطماطم الخضراء، على العديد من الفوائد الطبيعية كالتقليل من آلام والعضلات ويقضي على التعب. كما تحمي الجهاز العصبي للجسم ويساعد على تهدئة واسترخاء الأعصاب.



ويساهم شرب كوب من الماء أو مستخلص الطماطم الخضراء مع حشيشة الملاك والنعناع قبل الذهاب إلى الفراش في المساعدة على النوم بشكل جيد وكذلك تحسين فقر الدم، بالإضافة إلى أنه مفيدًا جدًا لمن يعانون من نزيف اللثة ومشاكل الأسنان .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خضار يعتبر كنز لمريض السكر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39581

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager