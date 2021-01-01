خضار يعتبر كنز لمريض السكر

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نعرف عن الطماطم ذات اللون الاحمر، أما بالنسبة الطماطم الخضراء فهي مختلفة، وبخلاف لونهة فهي مفيدة لمرضى السكري، وفي هذا التقرير سزف نقوم بتوضيح ابرز فوائد الطماطم الخضراء لمرضى السكري..









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فوائد الطماطم الخضراء لمرضى السكريوتحتوي الطماطم الخضراء على قيمة غذائية عالية، والتي يمكن لمرض السكري الإستفادة منها، وذلك لانها غنية بفيتامين C، وهو ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري والكوليسترول للمعرضين لهذا المرض المزمن.وتعمل الطماطم الخضراء في التصدي لمرض السكري من خلال تقوية وظيفة القلب والأوعية الدموية، وتبطئ من امتصاص السكريات، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي.تحتوي الطماطم الخضراء، على العديد من الفوائد الطبيعية كالتقليل من آلام والعضلات ويقضي على التعب. كما تحمي الجهاز العصبي للجسم ويساعد على تهدئة واسترخاء الأعصاب.ويساهم شرب كوب من الماء أو مستخلص الطماطم الخضراء مع حشيشة الملاك والنعناع قبل الذهاب إلى الفراش في المساعدة على النوم بشكل جيد وكذلك تحسين فقر الدم، بالإضافة إلى أنه مفيدًا جدًا لمن يعانون من نزيف اللثة ومشاكل الأسنان .