تعرف كيف تحمي نفسك من أشعة الشمس والحروق



كيف تحمي نفسك من أشعة الشمس كيف تحمي نفسك من أشعة الشمس



نذهب إلى الشواطئ في الصيف للإستمتاع بأشعة الشمس والرمال والبحر والهروب من حرارة الجو في المدن، وبالرغم من المتعة التي نحصل عليها من جلوسنا على الشاطئ، إلا اننا نتعرض لأشعة الشمس الحارقة بشكل مباشر، مما يعرضنا لحروق الجلد، لذا يجب أن نتبع بعض النصائح لتجنب حروق الجلد، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.







طرق تحميك من أشعة الشمس والحروق في المصيف



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وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن زيادة استنفاد الأوزون يتسبب في زيادة أشعة الشمس الضارة، مما يجعلنا أمام خطر تطوير مضاعفات صحية بسبب الإفراط في التعرض للإشعاع فوق البنفسجية، وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي الهندي.ويمكن لإتخاذ بعض الاحتياطات ان تجعلنا نستمتع بقضاء الصيف على الشاطئ دون أن نتعرض للحروق الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتشمل :_ تجنب التعرض لأشعة الشمس ظهراً :ويمكن لتجنب أشعة الشمس خلال وقت الظهيرة من الساعة 12 وحتى الساعة 2 مساءً، وهو الوقت التي يكون فيه الإشعاع الشمسي قوى، ان يحمينا من حروق الجلد التي تسببها أشعة الشمس._ اختيار واقي شمس أعلى من 50 :ويحمي الكريمات الواقية من الشمس الجلد من أختراق الاشعة الفوق بنفسجيه، والتي يمكن أن تسبب في حدوث الحروق، لذا يوصي بإستخدام كريم واقي من الشمس بمعامل حماية 50، على ان يتم وضعه كل ساعتين لضمان افضل حماية .طرق تحميك من أشعة الشمس والحروق في المصيف_ إرتداء ملابس قطنية بألوان فاتحة :وقد تعكس الملابس الفاتحة أشعة الشمس للخارج، وتمنعها من اختراق الجلد، بالإضافة الى ان الملابس القطنية تحمي من احتباس الحرارة على الجلد ._ إرتداء النظارات الشمسية والقبعة :ويمكن للنظارات الشمسية والقبعة ان تحمي العينين والجفون والوجه بشكل عام من الحروق الناتجة عن أشعة الشمس الضارة ._ شرب الكثير من الماء :وقد يتسبب التعرض للشمس في الإصابة بالجفاف في جميع أنحاء جسمك لذا من الضروري استهلاك الكثير من السوائل، وبالاخص المياة لتعويض الجسم ما يفقده .