6 أطعمة تزيد الخصوبة لدى الرجال



الخصوبة لدى الرجال الخصوبة لدى الرجال



يلجأ عدد كبير من الرجال لتناول أقراص فياجرا لزيادة الخصوبة خاصة كبار السن ولكن للأسف هذه الحبوب يمكن أن تتسبب فى مضاعفات صحية خطيرة ويجب الامتناع عنها.



ويجب البحث عن بديل طبيعي وآمن لزيادة الخصوبة لدى الرجال دون حدوث أى أعراض جانبية أو مضاعفات خطيرة حيث أن الفياجرا فى الأساس عقار لعلاج القلب .



قدم موقع “ health-guide” عدة أطعمة تزيد خصوبة الرجال بشكل فعال وآمن وثمنها منخفض نسبيا .

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البليلة والحبوب الكاملةالحبوب الكاملة مدعمة بحمض الفوليك كما أنها مصدر جيد للألياف وترتبط بتحسين جودة السائل المنوي لدى الرجال وأشهره الحبوب الكاملة البليلة والخبز البني والمكرونة البني والشعير والأرز البني والحنطة السوداء ودقيق الشوفان .المحاريشتهر المحار بأنه مثير للشهوة الجنسية وعلى الرغم من ندرة البيانات المتعلقة بتأثير المحار على الرغبة الجنسية إلا أن ثلاث أونصات من المحار الخام تساهم بنسبة 127? من الكمية اليومية الموصى بها من الزنك للحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون المرغوبة وتحسين عدد الحيوانات المنوية وحركة الحيوانات المنوية وعدد الحيوانات المنوية الحية في القذف و يرتبط نقص الزنك بالعقم عند الذكورالفلفل الحلوالفلفل الحلو مصدر ممتاز لفيتامين سي ويحتوي نصف كوب من الفلفل الحلو على حوالي 106? من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي.فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية في الجسم وهو أحد مكونات السائل المنوي وتشير الأبحاث إلى أن فيتامين C قد يحمي الحيوانات المنوية من الأكسدة ويحسن تركيز الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة لدى الرجالالشوكولاتة الداكنةالشوكولاتة الداكنة هي مصدر غني لـ L-arginine وهو حمض أميني والأحماض الأمينية هي جزيئات تتحد لتشكل بروتينات وتلعب دورًا في تكوين الحيوانات المنوية وقد يؤدي النقص إلى إعاقة نمو خلايا الحيوانات المنوية وتقليل حركتها وهو نفسه الموجود فى الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدجاج والديك الرومي واللحوم الحمراء وفول الصويا.السبانخالسبانخ مصدر جيد لحمض الفوليك أو فيتامين ب 9 و يقدم نصف كوب من السبانخ المسلوقة حوالي 33? من القيمة اليومية الموصى بها للفيتامين أي ما يزيد قليلاً عن كوبين من السبانخ النيئة وهى مهمة لصحة خلايا الدم الحمراء ونمو الخلايا وتخليق الحمض النووي و إنتاج الحيوانات المنوية .السبانخالسبانخمنتجات الألبان الخالية من الدهونمنتجات الألبان الخالية من الدهون مثل الحليب قليل الدسم والجبن والزبادي مصدرًا طبيعيًا للكالسيوم (يحتوي الكوب الواحد على حوالي 25? من القيمة اليومية) وبروتين عالي الجودة بينما تحتوي على دهون مشبعة أقل من نظيراتها كاملة الدسم (وزارة الزراعة الأمريكية ، اختصار الثاني).الكالسيوم عنصر أساسي في إنتاج الحيوانات المنوية وحركتها (Skoracka ، 2020). أظهرت إحدى الدراسات أن تناول كميات أكبر من منتجات الألبان قليلة الدسم ، وخاصة الحليب ، يرتبط بارتفاع عدد الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة ( Afeiche ، 2014 ).