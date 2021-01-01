تعرف عليها .. أسباب وراء الصداع النصفي فى الصيف

يعد الصداع النصفي من الأمور الشائعة خلال فصل الصيف بشكل واضح بين عدد كبير من الأشخاص .. فما السر فى ذلك؟
قالت الدكتورة إليزافيتا بويكو، أخصائي طب الأعصاب بالمركز الطبي الأوروبي، إن الصداع النصفي في الصيف يحدث بسبب قلة السوائل فى الجسم والتعرض لضوء الشمس الساطع واحتباس الهواء.
ونقلا عن صحيفة ""إزفيستيا" فقد أوضحت الطبيبة أن هذه العوامل الثلاثة هي السبب في المعاناة من الصداع النصفي في فضل الصيف لذا فإن الوقاية منه تتطلب البقاء فترة طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة واستخدام النظارات الشمسية وشرب السوائل الطبيعية يحمى من الصداع النصفي.
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