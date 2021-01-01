تعرف عليها .. أسباب وراء الصداع النصفي فى الصيف



الصداع النصفي الصداع النصفي



يعد الصداع النصفي من الأمور الشائعة خلال فصل الصيف بشكل واضح بين عدد كبير من الأشخاص .. فما السر فى ذلك؟



قالت الدكتورة إليزافيتا بويكو، أخصائي طب الأعصاب بالمركز الطبي الأوروبي، إن الصداع النصفي في الصيف يحدث بسبب قلة السوائل فى الجسم والتعرض لضوء الشمس الساطع واحتباس الهواء.



ونقلا عن صحيفة ""إزفيستيا" فقد أوضحت الطبيبة أن هذه العوامل الثلاثة هي السبب في المعاناة من الصداع النصفي في فضل الصيف لذا فإن الوقاية منه تتطلب البقاء فترة طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة واستخدام النظارات الشمسية وشرب السوائل الطبيعية يحمى من الصداع النصفي.

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وأضافات “ بويكو” أن أفضل نوع فى النظارات الشمسية ذات اللون الوردي أو القريبة منه لأنها تحجب الضوء الأزرق من طيف الشمس المتسبب فى الصداع النصفي عند بعض الأشخاص.و كشفت “ بويكو” أن عدم تناول كمية كافية من الماء والسوائل الطبيعية بشكل متكرر على مدار اليوم يسبب الصداع النصفي لذلك يجب شرب الماء ليس فقط عند الشعور بالعطش بل بصورة منتظمة خلال النهار.مشيرا إلى أن التواجد فترة طويلة فى الأماكن المغلقة يسبب الصداع النصفي لعدم وجود كمية كافية من الهواء النقي المتجدد ونقس الأكسجين فى الجسم لذلك يجب تهوية الغرف أو تشغيل مكيفات الهواء بصورة دورية لمنع احتباس الهواء فيها ووجود هواء نقي فى المكان .