ماسك لجعل شعرك يبدو خاليًا من هيشان الشعر



ماسك لشعرك ماسك لشعرك



يصعب الحفاظ على الشعر المجعد مهما بذلت من جهد لجعل شعرك يبدو خاليًا من هيشان الشعر، يصبح مجعدًا في غضون دقائق من مغادرة المنزل. لحسن الحظ ، هناك بعض العلاجات المنزلية الفعالة لهيشان الشعر والتي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على المظهر المثالي.



يتجاهل معظمنا الشعر المجعد نتيجة قوامه الطبيعي ، لكن هذا ليس هو الحال. بدلاً من ذلك ، يحدث هيشان الشعر بسبب نقص العناية بالشعر، هذا هو السبب في أن كل ما يتطلبه الأمر هو مزيد من الاهتمام لمعالجة الحالة وجهاً لوجه، باتباع بعض النصائح الوقائية ، يمكنك التخلص من هيشان الشعر، هذا لا يعني أنك بحاجة إلى إنفاق الكثير من المال على المنتجات باهظة الثمن أو علاجات الصالون.



ماسك لهيشان الشعر

- زيت اللوز والبيض

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سوف تحتاجربع كوب زيت لوز1 بيضةطريقة الاستخداميُمزج زيت اللوز والبيض حتى تحصل على مزيج ناعم. اختياريًا ، يمكنك فقط خفق البيض وتطبيقه على شعرك.قسّم شعرك وابدأ في وضع الخليط على فروة رأسك وعلى طول شعرك.انتظري لمدة 40 دقيقة ثم اشطفي شعرك كالمعتاد.استخدم شامبو وبلسم جيد ، ويفضل أن يكون بدون كبريتات.كم مرة؟قم بتطبيق هذا مرة واحدة في الأسبوع.فوائديعمل زيت اللوز كمطري ، حيث تعمل البيضة على إصلاح التلف في جذع الشعر بمحتواها العالي من البروتين، يعتبر هذا من أفضل العلاجات للتجعد.-قناع الأفوكادوسوف تحتاج1 ثمرة أفوكادو ناضجة1 كوب زباديطريقةقطعي الأفوكادواهرسي الأفوكادو واللبن للحصول على عجينة كريمية ناعمة.ضعيه على شعرك واتركيه لمدة 40-45 دقيقة.اغسلي جيدًا بالشامبو واتبعيه بالبلسم.كم مرة؟ضعي هذا القناع مرة أو مرتين كل أسبوع.فوائديعد استخدام قناع الشعر من الأفوكادو علاجًا غير مكلف ولكنه فعال للتحكم في التجعد، يحتوي على فيتامينات B و E التي تغذي الشعر وتصلح التلف.الزبادي ينظف ويرطب شعرك بعمق.- زيت جوز الهند وفيتامين هـسوف تحتاج1 جزء من زيت فيتامين هـ4 أجزاء من زيت جوز الهند العضوي المعصور على الباردطريقةاخلطي الزيت واسكبه في وعاء محكم الغلق ليتم تخزينه.خذ 2-3 ملاعق كبيرة من الزيت حسب طول شعرك.ضعيه كله على فروة رأسك وعلى طول شعرك.اغسلي شعرك بعد حوالي 40 دقيقة.كم مرة؟ضع هذا الزيت مرة أو مرتين في الأسبوع.فوائديساعد فيتامين هـ في محاربة الجذور الحرة ويمنع تلف الشعر ، زيت جوز الهند له خصائص اختراق تعمل على ترطيب شعرك بعمق.-مايونيزسوف تحتاج1/4 كوب مايونيز1/3 كوب زيت لوز نقي1-2 بيضة (حسب طول شعرك)طريقةاخلطي المايونيز وزيت اللوز والبيض لتشكيل عجينة ناعمة.غطي شعرك وفروة رأسك بالمزيج بكميات وفيرة ثم غطيه بمنشفة ساخنة أو بغطاء استحمام.اغسلي شعرك بالشامبو جيدًا واتبعيه بالبلسم.كم مرة؟يمكنك استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع.فوائديعمل القناع بشكل جيد بشكل مذهل لتوفير لمعان وتغذية وقوة، يضيف طبقة إضافية من الرطوبة ، مما يساعد في التحكم في الشعر المجعد بفعالية، في الواقع هذا هو واحد من أفضل أقنعة الشعر للشعر الجاف والمتطاير.المصدر: