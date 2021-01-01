أسباب وطرق علاج الزكام في فصل الصيف



الزكام في فصل الصيف الزكام في فصل الصيف



الزكام ونزلات البرد في الصيف نزلة برد تصاب بها خلال هذا الفصل، وقد يعتقد بعض الأشخاص أنك لا تصاب بالبرد إلا في فصل الشتاء، فليس من الضروري أن يكون الجو باردًا في الخارج للإصابة بنزلة برد.



فإذا أصبت بنزلة برد أو الزكام في الصيف ، فسيكون الأمر مشابهًا تمامًا للإصابة بنزلة برد في الشتاء، حتى لو كان الجو حارًا في الخارج ، فإن فيروس الأنف الذي يسبب الزكام يمكن أن ينتشر ويصيب الأشخاص بنفس السهولة.



أسباب الزكام في الصيف

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على الرغم أن العديد من أنواع الفيروسات يمكن أن تسبب نزلات البرد ، إلا أن فيروسات الأنف هي السبب الأكثر شيوعًا.يدخل فيروس الزكام إلى جسمك من خلال فمك أو عينيك أو أنفك، يمكن للفيروس أن ينتشر عبر الرذاذ المتطاير في الهواء عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث الشخص المريض.ينتشر أيضًا عن طريق الاتصال اليدوي مع شخص مصاب بنزلة برد أو عن طريق مشاركة الأشياء الملوثة ، مثل أواني الأكل أو المناشف أو الألعاب أو الهواتف، إذا لمست عينيك أو أنفك أو فمك بعد هذا التلامس ، فمن المحتمل أن تصاب بنزلة برد.علاج الزكام في الصيفتنطبق العديد من علاجات البرد الشتوي الكلاسيكية على نزلات البرد الصيفية أيضًا. لعلاج نزلات البرد في الصيف:-الراحة حتى تتأكد من الحصول على قسط وافر من الراحة والنوم، تجنب النشاط المفرط والتوتر الذي يمكن أن يتحدى جهاز المناعة، على الرغم من أن الصيف مليء بالأنشطة الخارجية المغرية ، فقد تضطر إلى البقاء بالداخل والراحة لفترات طويلة.-حافظ على التغذية والرطوبة، اشرب الكثير من السوائل ، وخاصة الماء، تجنب المشروبات التي يمكن أن تسبب الجفاف ، مثل الكحول أو القهوة أو مشروبات الطاقة، المشروبات الساخنة مثل الشاي يمكن أن تكون مهدئة ومفيدة للأعراض. تأكد من أن تناولك للفيتامينات والمعادن قوي ، لا سيما العناصر الغذائية المعززة للمناعة مثل الحديد وفيتامين ج والزنك.-علاج بالأعشاب، لا يمكن للأعشاب أن تقتل أو تقاوم الزكام ومع ذلك ، تظهر الدراسات أن البعض يمكنه دعم جهاز المناعة ، مما يساعده على محاربة نزلات البرد بشكل أفضل، الأعشاب الشعبية لمحاربة فيروس الأنف هي القنفذية وجذر عرق السوس والبلسان والثوم.-المرطبات والبخار، لا تستطيع أجهزة الترطيب التخلص من البرد مباشرة، لكنها يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض ، وخاصة سيلان الأنف والاحتقان والتهاب الحلق والسعال.