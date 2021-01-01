فيريرا يعلن قائمة الزماك لمواجهة سموحة



فيريرا فيريرا



أعلن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، قائمة القلعة البيضاء لمواجهة سموحة، غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة 26 للدوري الممتاز.



وجاءت قائمة الزماك كالتالي:



حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

قد يعجبك أيضا...

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي.‏‎خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - سيف فاروق جعفر - يوسف إبراهيم "أوباما " - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو".خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".ويتصدر الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة.وخاض الزمالك 25 مباراة (فاز 18 وتعادل 3 وخسر 4) وسجل الفريق 44 هدفا فيما استقبلت شباكه 25 هدفا.فيما يحتل الموج الأزرق تحت قيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني، المركز الخامس في الجدول برصيد 39 نقطة.وخاض سموحة 25 مباراة (فاز 10 وتعادل 9 وخسر 6) وسجل الفريق 36 هدفا فيما استقبلت شباكه 32 هدفا.