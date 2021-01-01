الأوراق المطلوبة والخطوات .. كيفية استخراج شهادة الجيش الكترونيا من المنزل



استخراج شهادة الجيش استخراج شهادة الجيش



كيفية استخراج شهادة الجيش .. يبحث عنها الكثير ممكن يحتاجونها، من أجل التقديم في وظيفة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، والتي تحتاج استخراج شهادة الجيش.



ويمكن استخراج شهادة الجيش بطرق سهلة وميسرة ، من خلال الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الدولة ، حيث يمكن استخراج شهادة الجيش من خلال خطوات سهلة إما إلكترونيا أو الذهاب لأماكن استخراجها.





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استخراج شهادة الجيش الكترونيااستخراج شهادة الجيش الكترونيا من المنزل ، يبحث عنها الشباب الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية ، ويحتاجون استخراج شهادة الجيش من أجل الحاجة إليها لاستكمال أوراقهم للتقديم في وظيفة ما.استخراج شهادة الجيش إلكترونيا ، قد يحتاجها الكثير من الشباب الحاصلين على إعفاء من الخدمة العسكرية ، أو المؤجل خدمتهم العسكرية لأي سبب ، وذلك لتقديمها في الجهة التي يرغبون في العمل بها.موقع استخراج شهادة الجيشيمكن الاستعانة بـ موقع استخراج شهادة الجيش من المنزل ، وهو موقع إدارة التجنيد والتعبئة العامة التابع للقوات المسلحة ، ويمكن من خلاله خلال دقائق استخراج شهادة الجيش اون لاين.من أين يتم استخراج شهادة الجيشمن اين يتم استخراج شهادة الجيش ، سؤال يبحث عنه الشباب الراغبون في استخراج شهادة التجنيد ، و أتاحت القوات المسلحة موقع التجنيد لاستخراج شهادة الجيش اون لاين ، و أتاحت العديد من الخدمات الآخرى عبر موقع استخراج شهادة الجيش، كما يمكن استخراج شهادة الجيش من اي مكتب تجنيد.كيفية استخراج شهادة الإعفاء إلكترونيايمكن للشباب المعفيين من الخدمة العسكرية، استخراج شهادة الإعفاء إلكترونيا ، أو استخراج شهادة الجيش اون لاين من خلال موقع إدارة التجنيد والتعبية بخطوات سهلة وبسيطة.1- للراغب في التعرف على كيفية استخراج شهادة الجيش إلكترونيا ، أو استخراج شهادة الإعفاء إلكترونيا يمكنه الدخول على موقع إدارة التجنيد عبر الرابط التالي https://tagned.mod.gov.eg/2- لاستكمال اجراءات استخراج شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية إلكترونيا واستخراج شهادة الجيش اون لاين يتم تسجيل طلب استخراج شهادة إعفاء إلكترونيا من خلال الموقع.3- وكشفت إدارة التجنيد عن أنه يمكن عبر الموقع استخراج شهادة الإعفاء من الجيش الورقية ، و يمكن استخراج شهادة الإعفاء المصغرة والتي تحتاج إلى دفع رسوم إضافية لـ استخراج شهادة الإعفاء إلكترونيا المصغرة.4- يقوم الراغب في استخراج شهادة الإعفاء إلكترونيا في تحديد مكان استلام شهادة الإعفاء الكترونيا5- يقوم الراغب في استخراج شهادة الإعفاء إلكترونيا بالضغط على تسجيل البيانات والاحتفاظ برقم الطلب الذي يظهر بعد إنهاء عملية التسجيل، ويتم دراسة الطلب بمعرفة المختصين.6- يتابع الراغب في استخراج شهادة الإعفاء إلكترونيا موقف الطلب ، باستخدام زر الإستعلام عن شهادة الإعفاء ويقوم طالب استخراج شهادة الإعفاء إلكترونيا بإدخال البيانات الأساسية.استخراج شهادة الجيشكيفية استخراج شهادة الجيشيبحث الشباب عن كيفية استخراج شهادة الجيش الكترونيا من المنزل ، أو استخراج شهادة الجيش اون لاين ويتم ذلك عبر موقع وزارة الداخلية الذي يتيح استخراج شهادة الجيش.1- أولا على الراغب في استخراج شهادة الجيش الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://moi.gov.eg/home/index2- ثانيا يقوم الراغب في استخراج شهادة الجيش اون لاين بالضغط على زر خدمات التجنيد3- ثالثا ، يقوم طالب كيفية استخراج شهادة الجيش ، باختيار الخدمة من بين خدمات .4- يقم الراغب في استخراج شهادة إنهاء الخدمة العسكرية ، باتباع الخطوات وتسجيل البيانات المطلوبة5- يقوم بعد ذلك الشاب الذي استخراج شهادة إنهاء الخدمة العسكرية بالضغط على زر مراجعة وتأكيد الطلب بعد تسجيل المكان الذي يرغب باستلام الشهادة فيه.6- يتسلم الراغب في استخراج شهادة إنهاء الخدمة العسكرية ، شهادة الجيش في العنوان الذي سجله في الموقع، وإن لم يتواجد يتصلون به عدة مرات لتحددي موعد الاستلام بعد عدم العثور عليه.. وأخيرا إن لم تفلح تلك الطرق في تسليم شهادة الجيش يتوجه طالب استخراج شهادة الجيش إلى الإدارة العامة لشئون المجندين، وهناك يقوم باستلام شهادة الجيش.استخراج شهادة الجيشالأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الجيشتشمل الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد عدة وثائق كي يتم قبول طلب استخراج شهادة الجيش ، وتشمل مايلي :1-الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الجيش تتضمن توافر بطاقة الرقم القومي للراغب في استخراج شهادة الجيش.2- تشمل الأوراق المطلوبة عند استخراج شهادة التجنيد توافر بطاقة الرقم القومي للأب.3- الأوراق المطلوبة عند استخراج شهادة التجنيد تلزم توافر بطاقة الرقم القومي لطالب الخدمة.4- ومن أهم الأوراق المطلوبة عند استخراج شهادة التجنيد وجود بيان قيد عائلي للأب أو زوج الأم.5- تشمل الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد كشف عائلي نموذج واحد جند والذي يمكن للشاب استخراجه من منطقة التجنيد.6- بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند أيضا ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد ، ويمكن الحصول على البطاقة من خلال الذهاب إلى مكتب التجنيد والتعبئة.استخراج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيايمكن استخراج بدل فاقد شهادة الجيش الكترونيا ، بكل سهولة ويسر مع الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الدولة ، حيث يسأل الشباب أيضا في عن ، كيف استخرج بدل فاقد شهادة اعفاء الجيش.وعن كيفية استخراج بدل فاقد شهادة الجيش ، فالأمر أصبح سهلا ويسيرا ويمكن إنجازه من المنزل بكل سهولة وفي خطوات بسيطة من اجل استخراج بدل فاقد شهادة اعفاء الجيش ، أو استخراج بدل فاقد شهادة الجيش.خطوات استخراج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيايبحث الشباب من فقد شهادة الجيش، عن استخراج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيا ، كما يبحثون عن استخراج بدل فاقد شهادة اعفاء الجيش، ويتم ذلك من خلال خطوات بسيطة أبرزها مايلي:ويمكن استخراج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية والذي يتيح استخراج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيا:1- للراغب في استخراج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيا يمكنه الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://moi.gov.eg/home/index2- للراغب في استخراج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيا يمكنه في الخطوة الثانية الضغط على زر خدمات التجنيد3- عند استخراج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيا ، يتم اختيار زر استخراج بدل فاقد/ تالف شهادة إنهاء الخدمة العسكرية4- يقوم الشاب الراغب في استخراج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيا بإدخال البيانات المطلوبة ، مع ذكر العنوان الذي سيتم ارسال الشهادة عليه ، ثم الضغط على زر تأكيد الطلب.5- سيقوم المختصين بإرسال مستخرج بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيا على العنوان الذي تم تسجيع خلال 72 ساعة فقط.