تحدد وان بلس يوم الأول من أغسطس للإعلان عن سماعة OnePlus Nord Buds CE



OnePlus Nord Buds CE OnePlus Nord Buds CE

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية OnePlus Nord Buds CE في حدث يعقد في الأول من شهر أغسطس المقبل.



أكدت شركة وان بلس في إعلان تشويقي سابق على خططها لكشف النقاب عن هاتف OnePlus 10T في حدث يعقد في 3 من أغسطس، واليوم تكشف الشركة عن حدث أخر لكشف النقاب عن سماعة OnePlus Nord Buds CE.



ولقد شاركت وان بلس صورة على موقعها الرسمي في الهند أوضحت من خلالها بعض التفاصيل حول تصميم ومواصفات سماعة OnePlus Nord Buds CE التي تأتي بميزة الشحن السريع، وتصميم لا يتضمن رأس من السيلكون على غرار سماعة Nord Buds.

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كما تشير التوقعات إلى أن سماعة OnePlus Nord Buds CE تأتي بمستوى تسعير أقل مقارنة بسماعات Nord Bud الأخرى، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول السماعة اللاسلكية في الحدث المقرر عقده قريباً.