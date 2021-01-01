تعمل وان بلس على تطوير هاتف OnePlus Ace Pro بذاكرة 16 جيجا بايت رام



OnePlus Ace Pro OnePlus Ace Pro

كشفت أحدث التسريبات عن بدء شركة وان بلس تطوير هاتف OnePlus Ace Pro الذي يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.



تعقد شركة وان بلس مؤتمرها القادم في 3 من أغسطس لكشف النقاب عن هاتف OnePlus 10T مع التحديث الجديد من واجهة OxygenOS 13، ومن المقرر أن تدعم وان بلس هاتف OnePlus 10T برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1.



وفي تقرير جديد نشر عبر”Digital Chat Station” أشير إلى أن وان بلس بدأت أيضاً في العمل على تطوير OnePlus Ace Pro، وهو إصدار أخر للشركة يأتي قريباً بالإصدار الأخير من رقاقات Snapdragon المميزة.

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كما أوضح التقرير تفاصيل أخرى متوقعة لهذا الإصدار، حيث يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 150W.وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بنفس المواصفات المميزة لهاتف OnePlus 10T المرتقب الذي أشارت تسريبات سابقة أيضاً إلى دعمه لتقنية الشحن السريع بقدرة 150W، بينما تشير تسريبات أخرى إلى إختلاف الإصداراين، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.