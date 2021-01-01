آبل تعمل على زيادة قائمة مورديها لطرازات iPhone 14 المستقبلية

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تستعد شركة آبل لبدء الإنتاج الضخم لسلسلة iPhone 14 في الأسابيع المقبلة ، قبل الإعلان الرسمي عن الهاتف الذكي الجديد هذا الخريف. ومع ذلك ، بينما تكافح الشركة مع الإمدادات ، تعمل آبل على زيادة قائمة مورديها لطرازات iPhone 14 المستقبلية.



في الآونة الأخيرة ، نجحت مكونات SG Micro في اجتياز شهادة الجودة لطرازات iPhone 14 المتطورة ، وفقًا للمحلل مينغ تشي كو على تويتر. ونتيجة لذلك ، تمت إضافة الشركة الصينية المصنعة للدوائر المتكاملة إلى قائمة موردي آبل لأجهزة iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.



سيتم استخدام الدوائر المتكاملة من SG Micro التي تتحكم في البطارية ومبدل المستوى بواسطة آبل في أجهزة iPhone هذا العام. وفقًا لـ كو ، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تزود فيها SG Micro قطع غيار لأجهزة آبل المتطورة ، مما سيعزز مبيعات الشركة الصينية ويمكّن iPhone 14 من الشحن بشكل أسرع.

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ووفقًا للمحلل ، تشير الصفقة مع SG Micro إلى أن البراعة التقنية لشرائحها "وصلت إلى المستوى الأول" ، وهو أمر ضروري للأجزاء المستخدمة في الأدوات الإلكترونية المتطورة الأكثر تكلفة. تعاونت آبل أيضًا مع البائعين الجدد في وقت سابق من هذا العام لشراء أجزاء الكاميرا لجهاز iPhone 14 Pro.مرة أخرى في مايو ، تسبب إغلاق COVID-19 في الصين في تأخير لمدة ثلاثة أسابيع في تصنيع iPhone 14. بشكل ملحوظ ، كان iPhone 14 Max الجديد (طراز جديد متوسط المدى بحجم 6.7 بوصة والذي من المتوقع أن يحل محل iPhone الصغير) هو الأكثر تأثراً بالتأخيرات.في الآونة الأخيرة ، أضاف كو أن الإنتاج الضخم لـ iPhone 14 قد يتسبب في مشاكل في الإمداد لشركة آبل. لكن وفقًا للخبير ، فإن هذه المشكلات سيكون لها "تأثير محدود" فقط على شحنات الهواتف الجديدة. هذا حتى يكون لدى آبل وقت كافٍ لبناء عدد كبير من الوحدات قبل الظهور الرسمي للسلع الجديدة. تطلب آبل ملايين المكونات مسبقًا.ومع ذلك ، نظرًا لندرة الرقائق المستمرة ، قد لا يكون العرض الأولي لجهاز iPhone 14 بهذا الحجم. في الآونة الأخيرة ، بعد وقت قصير من وصول الكمبيوتر المحمول الجديد إلى الرفوف الأسبوع الماضي ، تم تعديل توقعات الشحن لجهاز M2 MacBook Air الجديد نزولاً حتى أواخر أغسطس. كانت هناك مشكلات في سلسلة التوريد مع الأجهزة الأخرى أيضًا ، مثل iPad.من المتوقع أن يتم إصدار أربعة إصدارات جديدة من iPhone 14 من آبل في سبتمبر ، في حين أن التحسينات المهمة مثل تصميم الشاشة الجديد يجب أن تنطبق فقط على طرازات Pro الجديدة.