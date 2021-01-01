تطلق جوجل هاتف Pixel 6a وسماعة Pixel Buds Pro



Pixel 6a Pixel 6a

تم طرح Google Pixel 6a المرتقب للبيع. التكلفة مختلفة في مختلف البلدان والمناطق. في الولايات المتحدة ، يطلبون 450 دولارًا للحصول على هاتف ذكي ، وفي الهند ، بسعر 550 دولارًا ، نتحدث عن نفس الإصدار Pixel 6a مع 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 غيغابايت من الذاكرة.



كجزء من مؤتمر مطوري I / O ، قدمت جوجل هاتف Pixel 6a كهاتف ذكي جديد متوسط ??المدى. اعتمدت جوجل تصميم Pixel 6a بالكامل من Pixel 6 و Pixel 6 Pro ، يحتوي الهاتف الذكي على شريط أسود مميز في الخلف حيث تم بناء الكاميرات. ومع ذلك ، فإن وحدة الكاميرا أكثر تسطحًا من النموذجين الآخرين. الجزء الخلفي مصنوع من البلاستيك وليس الزجاج مثل Pixel 6 و Pixel 6 Pro ، وهو أمر يصعب ملاحظته للوهلة الأولى.



تبلغ شاشة OLED بحجم 6.1 بوصة ، وهو أصغر من شاشة Pixel 6 مقاس 6.4 بوصة. Pixel 6a هو أصغر طراز Pixel حالي. تبلغ دقة الشاشة 2400 × 1080 بكسل وتدعم معدل إطارات 60 هرتز فقط ، على عكس Pixel 6 بحد أقصى 90 هرتز و Pixel 6 Pro حتى 120 هرتز. تقدم جوجل دعم HDR وقد قامت بتجهيز الهاتف الذكي بشاشة تعمل دائمًا.

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كما هو الحال مع طرازي Pixel 6 الآخرين ، تم دمج مستشعر بصمات الأصابع في Pixel 6a في الشاشة. يبدو أن جوجل قد تعلمت من إنتقادات مستخدمي Pixel 6 ووضعت مستشعرًا مختلفًا ، يتفاعل هذا بشكل أسرع بكثير من جهاز Pixel 6 Pro. ومع ذلك ، بالمقارنة مع هاتف ذكي أكثر تكلفة مثل Asus ROG Phone 6 ، لا يزال Pixel 6a يستغرق وقتًا أطول لفتحه بإصبعك.يوجد داخل Pixel 6a شريحة Tensor من جوجل. في اختبار 3DMark Wild Life Extreme Unlimited ، سجل الهاتف الذكي حوالي 1600 نقطة في المتوسط. هذا أقل بقليل من نتيجة Pixel 6 Pro ، والتي قد يكون لها توزيع أفضل للحرارة بسبب حجمها. مع 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 ، يحتوي Pixel 6a على ذاكرة وصول عشوائي أقل من طرازي Pixel الحاليين الآخرين ، لكن الهاتف الذكي يتفاعل بسرعة في الاستخدام اليومي.تم تجهيز شريحة Tensor أيضًا بوحدة معالجة Tensor متنقلة (TPU) للمهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، والتي تُستخدم للتعامل مع أعباء عمل التعلم الآلي مثل المترجم أو الصور أو البحث أو المساعد.هناك كاميرا مزدوجة مثبتة في الجزء الخلفي من Pixel 6a. الكاميرا الرئيسية 12.2 ميجابكسل وفتحة عدسة أولية f / 1.7 ، وهي نفس كاميرا Pixel 5. التقطت الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية Pixel 6a من سلسلة Pixel 6 ، بها 12 ميجابكسل وفتحة أولية تبلغ f / 2.2.يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4306 مللي أمبير في الساعة مسؤولة عن إمداد الطاقة. هذا أقل من Pixel 6 و Pixel 5a. تعد Google بمتوسط ??وقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة وما يصل إلى 72 ساعة مع Extreme Battery Saver. يمكن شحنه بكابل USB-C يصل إلى 18 واط.كما هو الحال مع Pixel 6 و Pixel 6 Pro ، يتم تقديم Android 12 في إصدار مخزون مُكيف تم توسيعه ليشمل ميزات Google الخاصة. يجب تزويد الهاتف الذكي بإصدارات Android الرئيسية الجديدة لمدة ثلاث سنوات على الأقل وتحديثات أمنية لمدة خمس سنوات على الأقل. ستقدم Google Pixel 6a بألوان الطباشير والفحم والمريمية.بصرف النظر عن Pixel 6a ، أطلقت جوجل أيضًا Pixel Buds Pro - أول سماعات أذن مع إلغاء الضوضاء من قبل شركة جوجل. من الواضح أنها تحافظ على تصميم يتماشى مع الآخرين ولكنها غنية بالألوان والوظائف. تم تصميم Pixel Buds Pro للعمل بشكل أفضل مع الأجهزة الأخرى في نظام Google البيئي وأيضًا مع أي هاتف ذكي يعمل بنظام Android.تم تصنيف عمر بطارية سماعة Pixel Buds Pro على أنه 7 ساعات مع ANC و 11 ساعة بدون ANC. تحصل على إجمالي 20 ساعة مع ANC و 31 ساعة بدون ANC مع الحالة. الشحن اللاسلكي مدعوم من العلبة.ستكون سماعة Pixel Buds Pro متوفرة بأربعة ألوان - المرجان ، وعشب الليمون ، والضباب ، والفحم. سيطرحون للبيع على الإنترنت في 21 يوليو.