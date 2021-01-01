نتفليكس تطرح زر الاشتراك الخارجي لمستخدمي iOS

في وقت سابق من هذا العام ، بدأت آبل في السماح لتطبيقات "القارئ" بتوفير روابط خارجية للعملاء حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول والدفع مقابل الاشتراك من خارج متجر التطبيقات. تقوم نتفليكس الآن بطرح خيار في تطبيق iOS الخاص بها والذي يأخذ المستخدمين إلى موقعه على الويب من أجل إنهاء اشتراك نتفليكس جديد.
يستخدم تطبيق نتفليكس الآن واجهة برمجة تطبيقات iOS الجديدة لتطبيقات القارئ التي تنقل المستخدم إلى موقع ويب خارجي قبل الاشتراك. من غير المؤكد متى بدأت نتفليكس بالضبط في طرح هذا الخيار لمستخدمي iPhone و iPad ، ولكن استنادًا إلى التقارير ، يبدو أن طرح هذا الخيار أصبح عالميًا الآن.
عند النقر على زر الاشتراك ، تظهر رسالة تفيد بأنك على وشك مغادرة التطبيق والانتقال إلى موقع ويب خارجي. يشير التطبيق أيضًا إلى أن المعاملة لن تكون مسؤولية آبل بعد الآن وأن إدارة الاشتراك يجب أن تتم من خلال نظام نتفليكس الأساسي.
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