نتفليكس تطرح زر الاشتراك الخارجي لمستخدمي iOS



نتفليكس نتفليكس

في وقت سابق من هذا العام ، بدأت آبل في السماح لتطبيقات "القارئ" بتوفير روابط خارجية للعملاء حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول والدفع مقابل الاشتراك من خارج متجر التطبيقات. تقوم نتفليكس الآن بطرح خيار في تطبيق iOS الخاص بها والذي يأخذ المستخدمين إلى موقعه على الويب من أجل إنهاء اشتراك نتفليكس جديد.



يستخدم تطبيق نتفليكس الآن واجهة برمجة تطبيقات iOS الجديدة لتطبيقات القارئ التي تنقل المستخدم إلى موقع ويب خارجي قبل الاشتراك. من غير المؤكد متى بدأت نتفليكس بالضبط في طرح هذا الخيار لمستخدمي iPhone و iPad ، ولكن استنادًا إلى التقارير ، يبدو أن طرح هذا الخيار أصبح عالميًا الآن.



عند النقر على زر الاشتراك ، تظهر رسالة تفيد بأنك على وشك مغادرة التطبيق والانتقال إلى موقع ويب خارجي. يشير التطبيق أيضًا إلى أن المعاملة لن تكون مسؤولية آبل بعد الآن وأن إدارة الاشتراك يجب أن تتم من خلال نظام نتفليكس الأساسي.

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يسمح التغيير لـ نتفليكس بتجنب دفع رسوم عمولة بنسبة 30? لكل اشتراك يتم إجراؤه من خلال أي تطبيق مستضاف على App Store. ومع ذلك ، أزال نتفليكس قدرة المستخدمين على الاشتراك في تطبيقه في عام 2018 ، على الرغم من محاولات آبل إقناع نتفليكس بالاستمرار في استخدام المدفوعات داخل التطبيق.بشكل عام ، تحظر آبل الروابط الخارجية ، خاصة لمنصات الدفع البديلة ، كجزء من سياساتها المناهضة للتوجيه على متجر التطبيقات. بعد تحقيق من لجنة التجارة العادلة اليابانية ، اضطرت شركة آبل إلى إجراء تغيير على سياسة الارتباط داخل التطبيق للامتثال للقواعد الجديدة في اليابان. على الرغم من أن التغيير كان يركز على اليابان ، إلا أن آبل قالت في سبتمبر إن الإرشادات المحدثة ستطبق في جميع أنحاء العالم.