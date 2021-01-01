تطلق آبل تحديثا جديدا لأنظمة تشغيل هواتفها

أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، حمل معه العديد من التصحيحات البرمجية، وحلولا لمشكلات أرّقت مستخدمي الهواتف.
وتبعا لآبل فإن iOS 15.6 صحح العديد من الثغرات البرمجية التي كان من الممكن استغلالها لاختراق بيانات الهواتف الذكية، كما حمل تعديلات على تطبيق " TV" إذ بات بإمكان المستخدمين إعادة تحميل البرامج الرياضية عبر التطبيق، وإيقافها بشكل مؤقت أو إعادة مشاهدتها من جديد، كما عالج الإصدار بعض المشكلات في الذاكرة التي عانى منها بعض المستخدمين.
وعولجت مع الإصدار الجديد أيضا المشكلات التي عانى منها بعض مستخدمي آيفون، والتي كانت تظهر لهم أن وحدة التخزين في أجهزتهم ممتلئة رغم وجود مساحات تخزين فيها.
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