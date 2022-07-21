روبوت «كلب الحرب».. مزود بمدفع رشاش بـ 3000 دولار



روبوت كلب الحرب روبوت كلب الحرب

نشر مخترع روسي ومؤسس شركة hoverbike، مقطع فيديو مخيف، لكلب آلي يطلق النار من مدفع رشاش مثبت على ظهره، في نظرة مستقبلية لشكل المحاربين والمقاتلين في ساحات المعارك.



وقد حمّل مقطع الفيديو، ألكساندر أتامانوف، مؤسس شركة روسية للدراجات الهوائية، ويُظهر فيه الكلب الروبوت الذي أطلق عليه UnitreeYushu dogbot ، ويُباع عبر الإنترنت مقابل حوالي 3000 دولار يطلق النار على التلال المغطاة بالثلوج بالخارج، ويبدو أنه كان ببساطة يصنع شيئًا ليلعب به.



وفي الوقت الذي تُستخدم فيه طائرات بدون طيار ذاتية القيادة لاستهداف الإرهابيين، يمتلك الجيش الأمريكي كلب آلي مسلح ببندقية قنص، ما يؤكد أن مثل هذا النوع من الأسلحة أصبح حقيقة واقعة.

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أقرأ أيضًا.. كلب آلي يعلم نفسه المشي | فيديووالكلب الآلي، الذي يطلق عليه مصنعه `` كلب التكنولوجيا ''، يحمل مسدسًا روسيًا يعرف باسم PP-19 Vityaz ، وهو نوع من الرشاشات التي تعتمد على تصميم AK-47 ، وفقًا لما ذكره Vice.ويحتوي الروبوت أيضًا على شرائط من الفيلكرو على جانبيه، ويظهر العلم الروسي على جانبه الأيسر.هذا وهناك الكثير مما لا نعرفه عن قدرات الكلب الروبوت، لكن يمكننا أن نقول أن الكلب الآلي يواجه مشكلة في التعامل مع ارتداد البندقية، ففي كل مرة يطلق فيها النيران، يتعين على الروبوت إعادة التوازن إلى نفسه قبل إطلاق دفعة أخرى من الطلقات.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/07/21/1200118819347385660/636x382_MP4_1200118819347385660.mp4