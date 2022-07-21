روبوت «كلب الحرب».. مزود بمدفع رشاش بـ 3000 دولار

نشر مخترع روسي ومؤسس شركة hoverbike، مقطع فيديو مخيف، لكلب آلي يطلق النار من مدفع رشاش مثبت على ظهره، في نظرة مستقبلية لشكل المحاربين والمقاتلين في ساحات المعارك.
وقد حمّل مقطع الفيديو، ألكساندر أتامانوف، مؤسس شركة روسية للدراجات الهوائية، ويُظهر فيه الكلب الروبوت الذي أطلق عليه UnitreeYushu dogbot ، ويُباع عبر الإنترنت مقابل حوالي 3000 دولار يطلق النار على التلال المغطاة بالثلوج بالخارج، ويبدو أنه كان ببساطة يصنع شيئًا ليلعب به.
وفي الوقت الذي تُستخدم فيه طائرات بدون طيار ذاتية القيادة لاستهداف الإرهابيين، يمتلك الجيش الأمريكي كلب آلي مسلح ببندقية قنص، ما يؤكد أن مثل هذا النوع من الأسلحة أصبح حقيقة واقعة.
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