“صور ومواصفات”كاديلاك سيليستيك الكهربائية الجديدة كلياً

كشفت كاديلاك الستار عن سيليستيك الكهربائية الاختبارية الجديدة كلياً، وهي سيدان فاخرة تهدف كاديلاك لطرحها في الأسواق في نهاية 2023 أو بداية 2024 على أقصى تقدير.
وستكون السيارة مكلفة جداً، بأسعار تصل إلى 300 ألف دولار (1.12 مليون ريال) وأكثر بسهولة، أي ضعف سعر أغلى سيارة كاديلاك حالية، اسكاليد V فئة ESV بسعر 153 ألف دولار، وستمثل السيارة منافسة مباشرة لبنتلي فلاينج سبير ورولزرويس جوست في الأسعار.
وصرحت كاديلاك إن تصميم السيارة مستوحى من سيارات العلامة الكلاسيكية في أول 50 عاماً من تأسيسها، وتتميز بعناصر بالغة الفخامة والحصرية، مثل شاشة عملاقة 55 إنش للوحة القيادة، تشمل داخلها عدة شاشات ترفيهية ولوحة عدادات رقمية، مع شاشات ترفيهية لمسية أخرى للركاب الخلفيين في ظهر المقاعد الأمامية.
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