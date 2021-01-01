يختبر الجيش الأمريكي جي إم سي هامر الكهربائية



جي إم سي هامر جي إم سي هامر

ارتبط اسم سيارة همر بسيارة الخدمة العسكرية المعروفة باسم Humvee التي استعملها الجيش الأمريكي، والآن يبدو أن النسخة الكهربائية الحديثة جذبت اهتمامهم.



وفق تقارير أمريكية فقد زودت شركة جنرال موتورز للصناعات الدفاعية الجيش الأمريكي بنسخة واحدة من همر الكهربائية، “بغرض شراء سيارة كهربائية تعمل بالبطارية خفيفة الوزن، أو مركبة كهربائية هجينة بعجلات، لتحليلها وإيضاحها من قبل الحكومة”.



قال رئيس جنرال موتورز للصناعات الدفاعية Steve duMont “فازت شركتنا بالفعل بعدد من العقود الحكومية منذ إنشائها في عام 2017، لذا ننتظر الآن لنرى ما الذي يصنعه الجيش من همر الكهربائية”.