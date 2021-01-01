تكتسح نيسان أسواق اليابان وعدة دول بسيارة X-Trail الجديدة

كشفت نيسان عن سيارة X-Trail الجديدة التي ستطرحها في اليابان وعدد من الأسواق العالمية.
وحصلت السيارة الجديدة على عدة تغييرات خارجية مقارنة بمركبات X-Trail السابقة، إذ تغيّر فيها شكل الواجهة الأمامية والمصابيح المثبتة عليها قليلا، كما أدخلت تعديلات على شكل ممتصات الصدمات وفتحات العوادم والإطارات البلاستيكية المحيطة بحجرات العجلات.
وبنيت هذه المركبة على منصات CMF-C/D وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضه 184 سم، ومجهز بعجلات بمقاس 18 و19 إنشا، كما ستأتي منها نسخ بصفين و3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 5 أو 7 ركاب.
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