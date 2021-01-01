تعرف على سبب استمرار غليان المياه في قرية الردياتير؟



الردياتير الردياتير

غليان الماء في قربة الردياتير من اكثر المشاكل التي لا تريد مواجهتها في سيارتك، وخاصة في فصل الصيف، فـ إذا كانت المياه تغلي في الردياتير فمن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة لفشل احدى او مجموعة من الأشياء المتعلقة بنظام التبريد.



قد تلاحظ انبعاث رائحة ساخنة من فتحات التهوية أو خروج بخار من أسفل غطاء المحرك.



عندما تلاحظ أن سائل تبريد سيارتك او الماء في قربة الردياتير يغلي، يجب أن تتوقف على الفور، لأن الاستمرار في القيادة قد يفاقم المشكلة خاصة اذا ارتفعت درجة حرارة المحرك. نتعرف على الاسباب المحتملة التي تسبب غليان الماء في قربة الردياتير.

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تلف غطاء قربة الردياتيرغطاء الردياتير يحافظ على الضغط المحدد لنظام تبريد سيارتك، يمكن أن يتسبب غطاء المبرد السيء في حدوث مشكلات لأجزاء أخرى من نظام التبريد نظرًا لأن النظام لا يمكن أن يعمل بكفاءة اذا كان هناك فشل في عمل الغطاء. علامات فشل غطاء الردياتير الشائعة: المياه تفيض من الردياتير، ارتفاع درجة حرارة المحرك، تسريب المياه وهواء في نظام التبريد.يتكون غطاء الرادياتير من ثلاثة أختام قد تفشل بشكل منفرد، هي الختم الرئيسي وختم الضغط وختم الإرجاع. لتحديد خلل غطاء الردياتير، ابحث عن الفقاعات أو تسرب سائل التبريد من الخراطيم والغطاء.فشل في مروحة التبريدتحافظ المروحة على برودة الردياتير عندما لا تتحرك السيارة وعند تخطي حرارة التشغيل الطبيعية. عادة ما يتم توصيله بالرادياتير من خلال شبكة من الأسلاك، هذه الأسلاك عرضة للتآكل بمرور الوقت. كما ان المروحة نفسها قد تفشل، عندها ترتفع درجة حرارة المحرك لأن المروحة لا توفر دورانًا كافيًا للهواء.تلف وجه رأس المحركتلف وجه رأس المحرك هو سبب آخر لغليان سائل التبريد في قربة الردياتير. يسهل تشخيص هذه المشكلة حيث سترى رغوة و اثار لزيت المحرك في قربة الردياتير و فقاعات هواء. عندما يتلف وجه رأس المحرك، فإنه يمنع العمل السليم لمضخة المياه، وبالتالي تمنع قدرتها على تدوير المياه عبر النظام. ونتيجة لذلك، سوف ترتفع درجة حرارة السيارة.فشل منظم الحرارة الترموستاتيعتبر منظم الحرارة جزءًا أساسيًا من كيفية عمل نظام التبريد. ينظم تدفق مياه المبرد water coolant حول المحرك. من اهم الاعراض التي تدل على فشل منظم الحرارة: ارتفاع درجة حرارة المحرك، قراءة درجات حرارة عالية على الساعة، احيانا تنخفض الى ما دون الحرارة الطبيعية، تسرب سائل التبريد تحت السيارة أو حول منظم الحرارة.بمجرد الشك ان منظم الحرارة الترموستات هو سبب الغليان استبدله فورا.تلف مضخة المياهتعمل مضخة المياه water coolant pump على تدويرالمياء في جميع أنحاء نظام التبريد و المحرك. كما أنها تحافظ على المياه عند درجة الحرارة المثالية. تتسبب مضخة المياه في زيادة حرارة المحرك، وخطر تلفه. إن مضخة المياه تدوم من 80.000 إلى 100.000 كلم حسب نوعها اذا كانت ميكانكية او كهربائية. لذا من الأفضل استبدالها عندما تصل الكيلومترات المخصصة لها بدلاً من انتظار فشلها.من ابرزعلامات فشل مضخة المياه، تراكم الترسبات أو الصدأ حول المضخة، تسريب مياه، انين و اصوات عند التسارع و ارتفاع في درجة حرارة المحرك. بمجرد ملاحظة هذه العلامات، ستحتاج إلى اصطحاب السيارة إلى ورشة الصيانة هذا لأن تشخيص مضخة المياه السيئة عملية طويلة تتطلب معرفة متخصصة.مستوى سائل مياه الردياتير منخفضعادةً ما يكون مستوى سائل مياه الردياتير المنخفض مؤشرًا على المشكلات الأساسية مثل تلف غطاء قربة الردياتير، تلف مضخة المياه، تلف وجه رأس المحرك و يمكن أن يشير أيضًا إلى تلف خراطيم الرادياتير. سيضيء ضوء تحذير انخفاض سائل التبريد low coolant عندما تكون درجة حرارة سائل التبريد منخفضة او مرتفعة.إذا وجدت أن سائل التبريد منخفضًا دون أي تسرب ، فكل ما عليك فعله هو إضافة سائل التبريد antifreeze إلى المستوى على قربة الردياتير عندما يكون المحرك باردًا. قبل إعادة ملء العلبة، تذكر خلطه بالماء العادي بنسبة 50/50.يجب التنبه وعدم فتح غطاء قربة الردياتيرعندما يكون المحرك ساخناً، لانه مياه المبرد تسبب حروق خطيرة. اسحب السيارة الى ورشة الصيانة، لان التعامل مع مشكلة التبريد و الحرارة بحاجة الى تقني متخصص.