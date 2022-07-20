سعر الذهب اليوم السبت 23 يوليو2022 في مصر



سعر الذهب سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارا في السوق المحلية، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1725 دولارا للأوقية.



سعر الذهب في مصر:

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 660 جنيها.



وسجل الذهب عيار 18 نحو 846 جنيها.

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وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو987 جنيها.بينما سجلت سعر الذهب عيار 24 نحو 1128 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7896 جنيها.ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99 %.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل ملحوظ لتحقق أرباحًا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وذلك بعد هبوط أسعار الذهب أمس إلى أدنى مستوياتها منذ عام كامل، كذلك ارتفعت عقود الغاز الطبيعي على وقع الاضطرابات التي تشهدها أوروبا مؤخرًا وصدور بيانات مديري المشتريات الصناعي والخدمي والتي جاءت سلبية، مما يعزز فكرة دخول أوروبا في خطر الانكماش.