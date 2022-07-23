سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 23-7-2022



سعر الدولار سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري، عند 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وذلك بالبنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ويرجع ذلك إلى العطلة الأسبوعية، حسب ما يذكره موقع البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات بسوق الصرف، ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه تتضمن أسعار صرف العملات الأجنبية وفق عدد من البنوك في مصر.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري حسب آخر تحديث لأحد أكبر البنوك الحكومية وهو البنك الأهلي المصري، 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر صرف الدولار اليوم في مقابل الجنيه المصري في بنك مصر وهو أحد أكبر البنوك الحكومية، عند 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

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