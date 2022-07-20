28 سهما بالبورصة تصعد بنسبة تجاوزت 10%..فى أول أسبوع بعد إجازة العيد..



البورصة المصرية البورصة المصرية

حققت البورصة المصرية، في أول أسبوع بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، أداءً إيجابيًا لأول مرة بعد أسابيع من التراجع الحاد، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 6% ليغلق عند مستوى 9289.81 نقطة، ووربح رأس المال السوقي نحو 25 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 622.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.2%، وارتفع 28 سهمًا بنسبة تجاوزت 10% خلال الأسبوع المنتهي، وهي:



1- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بنسبة 10.09% ليغلق عند مستوى 0.600 جنيه.



2- المطورون العرب القابضة بنسبة 10.15% ليغلق عند مستوى 0.369 جنيها.



3- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 10.22% ليغلق عند مستوى 5.390 جنيها.



4- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 10.4% ليغلق عند مستوى 0.382 جنيها.



5- عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 10.71% ليغلق عند مستوى 4.860 جنيها.



6- أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 10.98% ليغلق عند مستوى 0.182 جنيها.



7- المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 11.12% ليغلق عند مستوى 1.439 جنيها.



8- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 11.17% ليغلق عند مستوى 11.450 جنيها.



9- رواد السياحة-رواد بنسبة 11.18% ليغلق عند مستوى 15.210 جنيهات.



10- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 11.40% ليغلق عند مستوى 8.110 جنيهات.



11- مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 11.54% ليغلق عند مستوى 2.900 جنيه.



12- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 12.09% ليغلق عند مستوى 12.980 جنيها.



13- اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 12.33% ليغلق عند مستوى 1.303 جنيهات.



14- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بنسبة 12.36% ليغلق عند مستوى 3.910 جنيهات.



15- جي بي أوتو بنسبة 12.6% ليغلق عند مستوى 2.950 جنيها.



16- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي بنسبة 13.31% ليغلق عند مستوى 0.349 جنيها.



17- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 13.41% ليغلق عند مستوى 0.702 جنيه.



18- دايس للملابس الجاهزة بنسبة 13.81% ليغلق عند مستوى 0.305 جنيهتا.



19- سبيد ميديكال بنسبة 14.22% ليغلق عند مستوى 0.530 جنيها.



20- بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 15.32% ليغلق عند مستوى 5.120 جنيها.



21- راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 15.38% ليغلق عند مستوى 2.400 جنيه.



22- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 15.73% ليغلق عند مستوى 164.250 جنيها.



23- القلعة للاستشارات المالية بنسبة 15.92% ليغلق عند مستوى 1.194 جنيها.



24- الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 16.14% ليغلق عند مستوى 12.520 جنيها.



25- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 16.55% ليغلق عند مستوى 1.634 جنيها.



26- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 18.44% ليغلق عند مستوى 1.400 جنيه.



27- ابن سينا فارما بنسبة 20.61% ليغلق عند مستوى 1.375 جنيها.



28- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 34.75% ليغلق عند مستوى 7.910 جنيهات.

